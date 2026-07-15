Ağrı'da görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Elif Bulut, evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Genç öğretmenin vefat haberi, görev yaptığı okul başta olmak üzere eğitim camiasında büyük üzüntüye neden olurken, olayla ilgili adli süreç devam ediyor. Peki, Din Kültürü öğretmeni Elif Bulut kimdir, neden öldü? Elif Bulut kaç yaşında, nereli, nişanlısı kim? Detaylar haberimizde.

DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMENİ ELİF BULUT KİMDİR?

Edinilen bilgilere göre olay, Ağrı merkez Sıtkiye Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir Elif Bulut'tan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, yaptıkları ilk incelemede genç öğretmenin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Elif Bulut'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yetkililer tarafından olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Elif Bulut, Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bulunan Taşlıçay Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak görev yapıyordu.

30 yaşındaki eğitimci, öğrencileri ve meslektaşları tarafından sevilen öğretmenler arasında gösteriliyordu. Vefat haberi, görev yaptığı okulda ve eğitim camiasında derin üzüntü oluşturdu.

Öte yandan Elif Bulut'un, Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Celal Bulut'un yeğeni olduğu öğrenildi.

ELİF BULUT NEDEN ÖLDÜ?

Hayır. Elif Bulut'un ölüm nedenine ilişkin şu ana kadar resmi makamlar tarafından kesinleşmiş herhangi bir açıklama yapılmadı.bYetkililer, kesin ölüm nedeninin adli tıp incelemesi ve otopsi raporunun tamamlanmasının ardından netlik kazanacağını bildirdi.

Soruşturma devam ederken, resmi açıklamalar dışında ölüm nedenine ilişkin herhangi bir değerlendirme veya kesin yargıda bulunulmadı.

ELİF BULUT KAÇ YAŞINDA?

Resmi olarak paylaşılan bilgilere göre Elif Bulut, 30 yaşındaydı.

ELİF BULUT NERELİ?

Paylaşılan resmi bilgilerde Elif Bulut'un doğum yeri veya memleketine ilişkin herhangi bir açıklama yer almamaktadır.

ELİF BULUT NİŞANLISI KİM?

Elif Bulut'un nişanlısına ilişkin resmi makamlar veya ailesi tarafından doğrulanmış herhangi bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmamıştır.