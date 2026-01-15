Haberler

Dilek İmamoğlu kimdir? Dilek İmamoğlu kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Kamuoyunda sıkça adı geçen Dilek İmamoğlu, yalnızca bir siyasi figürün eşi olmasıyla değil, akademik çalışmaları ve sosyal konulara yaklaşımıyla da dikkat çekiyor. Eğitim hayatından aile yaşamına kadar pek çok detay araştırılırken, "Dilek İmamoğlu kaç yaşında, nereli?" soruları da en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Dilek İmamoğlu kimdir? Dilek İmamoğlu kaç yaşında, nereli?

Gerek eğitim geçmişi gerekse kamuoyundaki duruşuyla dikkat çeken Dilek İmamoğlu, son zamanlarda "Kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularıyla yeniden gündeme geldi. Hayat hikâyesi, akademik çalışmaları ve özel yaşamına dair detaylar, kamuoyunun yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında...

DİLEK İMAMOĞLU KİMDİR?

Dilek Kaya İmamoğlu, 1974 yılında Trabzon'da doğmuştur. İlk ve lise eğitimini Trabzon'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Turizm Bölümü'nden mezun olmuştur. Kamu Maliyesi alanında eğitim almış, işletme alanındaki yüksek lisansını 2016 yılında İstanbul Arel Üniversitesi'nde tamamlamıştır.

Yüksek lisans tezinde kadın çalışanlar üzerine "Cam Tavan Sendromu ile Örgütsel Bağlılık" konusunu ele almıştır. Doktora çalışmasını ise 2022 yılında yine İstanbul Arel Üniversitesi'nde, Y kuşağı ve liderlik yaklaşımları üzerine tamamlamıştır.

DİLEK İMAMOĞLU KAÇ YAŞINDA?

1974 doğumlu olan Dilek Kaya İmamoğlu, 2026 yılı itibarıyla 52 yaşındadır.

DİLEK İMAMOĞLU NERELİ?

Dilek Kaya İmamoğlu Trabzonludur.

DİLEK İMAMOĞLU KİMİN EŞİ?

Dilek Kaya İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun eşidir. Çift 1995 yılında evlenmiştir.

DİLEK İMAMOĞLU'NUN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Dilek Kaya İmamoğlu'nun üç çocuğu bulunmaktadır. Çocuklarının isimleri Mehmet Selim, Semih ve Beren'dir.

