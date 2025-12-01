Haberler

Dilberay öldü mü, yaşıyor mu? Dilberay ne zaman öldü?

Güncelleme:
Dilberay, özellikle "Barak havaları"na kattığı yorum ve 1981'de seslendirdiği "Meyrik" türküsüyle Türkiye'de geniş bir hayran kitlesine ulaşmış, "Tavukları Pişirmişem" olarak bilinen Adıyaman türküsünü söylemesiyle de adeta bir fenomen haline gelmiştir. Peki, Dilberay bugün hayatta mı, değil mi?

Arabesk ve hüzünlü ezgilere kattığı kendine has güçlü tavrıyla tanınan Dilber Ay, yılların deneyimiyle şekillenen sert ve kararlı imajıyla hafızalarda yer etmiştir. Sadece müzikte değil, rol aldığı sinema filmleri, televizyon programları ve reklamlarla da geniş kitlelere ulaşmış; yaşamı ise 2021'de çekilen "Dilberay" filmiyle beyaz perdeye taşınmıştır. Peki, Dilberay'ın yaşam durumuyla ilgili gerçek nedir?

DİLBERAY ÖLDÜ MÜ?

Hayatını Düzce'deki evinde sürdüren Dilber Ay, uzun yıllar boyunca burada sakin bir yaşam sürmüştü. Ancak geçirdiği ani kalp krizi, ünlü sanatçının sağlık durumunu kritik bir noktaya taşıdı.

Kalp krizi sonrası Ankara'da tedavi altına alınan Dilber Ay, tüm müdahalelere rağmen 29 Nisan 2019'da 63 yaşında hayata gözlerini yumdu. Onun vefatı, sevenlerini ve müzik dünyasını derinden etkiledi.

Sanatçının naaşı, 30 Nisan 2019'da Düzce'ye götürülerek şehir mezarlığında toprağa verildi. Dilber Ay, hem sesiyle hem de hayat hikâyesiyle unutulmaz isimler arasında yerini aldı.

DİLBERAY KİMDİR?

Barak havaları ve 1981 yılında söylediği "Meyrik" türküsüyle Türkiye'de büyük bir kitlenin sevgisini kazandı; "Tavukları pişirmişem" olarak bilinen Adıyaman türküsü ile fenomen haline geldi. 2011-2015 yılları arasında tam teşekküllü bir hapishane simülasyonu içinde, demir parmaklıkların ardından arabesk şarkılar seslendirdiği "Kadere Mahkûmlar" adlı televizyon programını sundu. Türkücü, 2012 yılında ana akım televizyonlara konuk olmaya başladıktan sonra hızla popüler kültür ikonuna dönüştü.

Erkeksi, güçlü, sert, özgüveni yüksek bir imaj yaratan Dilber Ay, seslendirdiği hüzünlü türküler ve arabesk formundaki şarkıların yanı sıra sinema filmlerinde aldığı roller, televizyonda yaptığı reytingi yüksek programlar, rol aldığı reklam filmleri ile hatırlanır. Hayat öyküsü 2021 yılında çekilen Dilberay adlı filme konu olmuştur.


