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Dilay Özdemir kimdir, hangi takımlarda oynadı? Dilay Özdemir kaç yaşında, nereli?

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Dilay Özdemir kimdir, hangi takımlarda oynadı? Dilay Özdemir kaç yaşında, nereli?
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Voleybol kariyerini Eczacıbaşı'nda sürdüren Dilay Özdemir, A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Genç voleybolcunun kariyeri, forma giydiği takımlar ve özel hayatına ilişkin bilgiler araştırılıyor. Peki, Dilay Özdemir kimdir, hangi takımlarda oynadı? Dilay Özdemir kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın genç oyuncularından Dilay Özdemir, kariyeri ve forma giydiği takımlarla voleybolseverlerin gündeminde yer alıyor. Pasör pozisyonunda görev yapan milli voleybolcunun hayatı, yaşı, memleketi ve voleybol kariyeri merak ediliyor. Peki, Dilay Özdemir kimdir, hangi takımlarda oynadı? Dilay Özdemir kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

DİLAY ÖZDEMİR KİMDİR?

Dilay Özdemir, Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı'nda pasör olarak görev yapan Türk millî voleybolcudur. Eczacıbaşı altyapısında yetişen Özdemir, kariyerinde Beşiktaş ve Karayolları formalarını da giydi.

DİLAY ÖZDEMİR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Dilay Özdemir'in kariyerinde forma giydiği takımlar ve dönemler şöyle:

Eczacıbaşı II: 2020-21

Eczacıbaşı: 2021-23

Beşiktaş: 2021-23 (çifte lisans)

Karayolları: 2023-24 (kiralık)

Beşiktaş: 2024-2025

Eczacıbaşı: 2025-günümüz

DİLAY ÖZDEMİR KAÇ YAŞINDA?

Dilay Özdemir, 15 Ağustos 2005 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Buna göre 24 Eylül 2026 itibarıyla 21 yaşındadır.

DİLAY ÖZDEMİR NERELİ?

Dilay Özdemir, İstanbul doğumludur.

DİLAY ÖZDEMİR'İN BABASI KİM?

Dilay Özdemir'in babası Barış Özdemir'dir. Barış Özdemir'in milli formayı 200'ün üzerinde kez giydiği ve halen antrenörlük yaptığı belirtilmektedir.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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