Dilan Polat koruması Can Polat olayı nedir, Dilan Polat ne açıklama yaptı? SON DAKİKA! Can Polat'a biri mi saldırdı, kim saldırdı?

Alaçatı'da meydana geldiği öne sürülen silahlı saldırı iddiası, sosyal medyada kısa sürede gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Yardım istediği görüntülerle dikkat çeken Dilan Polat'ın yaptığı açıklamalar sonrası gözler Can Polat'ın sağlık durumuna çevrildi. Koruması olduğu belirtilen Can Polat'ın vurulduğu iddiaları büyük yankı uyandırırken, olayın detayları merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CAN POLAT ÖLDÜ MÜ?

Can Polat'ın hayatını kaybettiğine ilişkin sosyal medyada bazı iddialar ortaya atıldı. Ancak paylaşılan bilgilerde bu iddianın kısa süre sonra silindiği ve Can Polat'ın hastanede ameliyata alındığının öne sürüldüğü belirtildi. Olayla ilgili resmi makamlar tarafından doğrulanmış bir ölüm açıklaması bulunmadığı için Can Polat'ın hayatını kaybettiği iddiası netlik kazanmış değil.

CAN POLAT'A BİRİ Mİ SALDIRDI?

İddialara göre Can Polat, İzmir'in Alaçatı ilçesinde silahlı saldırıya uğradı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, olay sırasında büyük panik yaşayan Dilan Polat'ın " Can Polat'ı vurdular" diyerek yardım çağrısında bulunduğu görüldü. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin 20'li yaşlarda bir erkek olduğu yönünde iddialar da gündeme geldi.

SON DURUM NEDİR?

Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre ağır yaralanan Can Polat, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ardından ameliyata alındığı ve sağlık durumunun doktorlar tarafından takip edildiği öne sürüldü. Olayla ilgili resmi kurumlar tarafından yapılacak açıklamalar bekleniyor.

CAN POLAT KİMDİR?

Can Polat'ın, Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin yakın çevresinde bulunduğu ve aynı zamanda çiftin korumalığını yaptığı iddia ediliyor. Olayın ardından ismi sosyal medyada gündeme gelirken, Can Polat hakkında kamuoyuna yansıyan detaylı kişisel bilgiler bulunmuyor.

DİLAN POLAT KİMDİR?

Dilan Polat, sosyal medya paylaşımları ve güzellik merkezi işletmeleriyle tanınan bir isimdir. Son yıllarda eşi Engin Polat ile birlikte çeşitli adli süreçler ve magazin gündemindeki gelişmeler nedeniyle sık sık kamuoyunun gündeminde yer almaktadır. Özellikle sosyal medyada paylaştığı lüks yaşam tarzı ve aile hayatına ilişkin içeriklerle geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır.