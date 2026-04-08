Dilan Polat ile Engin Polat boşanıyor mu, ne açıklama yaptılar? Dilan Polat ile Engin Polat ne zaman boşanıyor?

Dilan Polat ve Engin Polat’ın sosyal medyadaki paylaşımları, takipçilerini merakta bıraktı. Çiftin ilişkisine dair “Boşanıyorlar mı?” sorusu gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı. Boşanma iddiaları ve tartışmalar sosyal medyada hızla yayıldı. Detaylar haberimizin devamında…

DİLAT POLAT İLE ENGİN POLAT BOŞANIYOR MU?

Sosyal medyanın en çok konuşulan çiftlerinden Dilan Polat ve Engin Polat hakkında son günlerde ayrılık iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Dilan Polat’ın yaptığı paylaşımda “Seninle yollarımız bugünden sonra ayrılıyor” ifadeleri, ilişkilerinde ciddi bir kopuş yaşandığını gözler önüne serdi. Engin Polat’ın yanıtları ise tartışmanın boyutunu artırarak, taraflar arasında çözülmemiş sorunlar olduğunu gösteriyor.

Henüz çiftten veya resmi kaynaklardan boşanma ile ilgili bir açıklama yapılmış değil.

DİLAN POLAT NE AÇIKLAMA YAPTI?

İlk paylaşım Dilan Polat’tan geldi. Ayrılığı kesin bir dille ifade eden Polat, sözlerinde kırgınlık ve sitem dolu ifadeler kullandı.

Dilan Polat'ın “Seninle yollarımızı ayırma kararı aldım. Bu kez kesin aldım! Sizin aile, sen hepiniz komple bensiz daha mutlu olursunuz diye düşünüyordum zaten. Ben neyim ki, kimim ki… Biz zarar ziyanız. Ben hassas ve sevgi, aşk insanıyım. Sevgi, ilgi seviyorum. Sen beni anlamıyorsun, ben anlatmaya çalışıyorum. Ne yaparsanız yapın benden sonra… Seninle yollarımız bugünden sonra ayrılıyor. Sana o laf taşıyana da selam söyle, seni arkadan doldurana da ayrıca selam söyle.”

ENGİN POLAT NE AÇIKLAMA YAPTI?

Engin Polat'tan cevap gecikmedi.

“Asıl ben katlandım senin bu dengesizliklerine. Ne yaparsan yap, umurumda da değil artık.”

DİLAN POLAT KİMDİR?

Dilan Polat, 21 Temmuz 1990 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Üç çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu olan Polat, genç yaşta annesini kaybetmiş ve bir süre teyzeleri tarafından büyütülmüştür. İş hayatına doğum fotoğrafçılığı ile başlayan Dilan Polat, birçok ünlü ismin fotoğraflarını çekmiş ve ardından ablasıyla birlikte bir güzellik merkezi açarak girişimcilik kariyerinde önemli bir adım atmıştır. Başarılı iş anlayışı sayesinde şube sayısını hızla artıran Polat, genç yaşta evlenmiş ve iki çocuk annesidir. Hayatına dair önemli bir açıklamada bulunan Dilan Polat, annesinin babası tarafından öldürüldüğünü ve o acı olay sırasında vücudundan 7 kurşun çıkarıldığını dile getirmiştir.

ENGİN POLAT KİMDİR?

Engin Polat, 3 Haziran 1988 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Şükran ve Sezgin Polat çiftinin oğlu olan Polat, Kürşat, Kübra ve Hazal adında üç kardeşe sahiptir. Eğitimini tamamladıktan sonra iş dünyasına atılan Engin Polat, kısa sürede kendi markasını kurmuş ve başarılı bir iş insanı olarak tanınmıştır. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Polat, sosyal medyadaki paylaşımları ve eşi Dilan Polat ile birlikte gösterişli yaşamları ile geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır. 38 yaşındaki Engin Polat, İstanbul doğumludur ve iş hayatını büyük ölçüde burada sürdürmektedir.