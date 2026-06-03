Dilan Polat SON DAKİKA! Can Polat kimdir? Dilan Polat'ın koruması Can Polat öldü mü, vuruldu mu? Dilan Engin Polat ailesine kim saldırdı?

Dilan Polat ve ailesinin Alaçatı’da bulunduğu sırada gündeme gelen silahlı saldırı iddiası, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ve açıklamalar, olayın kısa sürede gündemin üst sıralarına taşınmasına neden oldu. İddialara göre, aileyle birlikte hareket eden ve Dilan Polat’ın koruma ekibinde yer aldığı belirtilen Can Polat’ın saldırı sırasında yaralandığı öne sürüldü. Peki, Can Polat kimdir? Dilan Polat'ın koruması Can Polat öldü mü, vuruldu mu? Dilan Polat ailesine kim saldırdı? Detaylar...

CAN POLAT KİMDİR?

Can Polat, kamuoyunda özellikle iş insanı Engin Polat ailesiyle olan yakınlığı ve Dilan Polat’ın güvenlik ekibinde yer aldığı yönündeki bilgilerle gündeme gelen bir isimdir. Engin Polat’ın kuzeni olduğu belirtilen Can Polat’ın, aileye bağlı organizasyonlarda yakın koruma görevlerinde bulunduğu ifade edilmektedir.

Resmî ve doğrulanmış biyografik bilgiler sınırlı olmakla birlikte, basına ve sosyal medya paylaşımlarına yansıyan bilgilere göre Can Polat’ın uzun süredir Polat ailesiyle birlikte hareket ettiği ve güvenlik süreçlerinde aktif rol aldığı aktarılmaktadır.

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DİLAN POLAT'IN KORUMASI CAN POLAT ÖLDÜ MÜ, VURULDU MU?

İddialara göre Dilan Polat, ailesiyle birlikte Alaçatı’da tatilde bulunduğu sırada silahlı bir saldırı olayı yaşanmıştır. Söz konusu olayda, Dilan Polat’ın yakın koruması olarak bilinen Can Polat’ın hedef alındığı ve saldırı sonucu yaralandığı öne sürülmüştür.

Olay anına ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, Dilan Polat’ın canlı yayın açarak yardım çağrısında bulunduğu, “Ne olur buraya polis, ambulans… Can Polat’ı vurdular” şeklinde ifadeler kullandığı iddia edilmiştir. Aynı paylaşımlarda otel odasında mahsur kalındığı yönünde açıklamalar da yer almıştır.

Can Polat’ın ambulansla hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, sağlık durumuna ilişkin resmî makamlar tarafından doğrulanmış bir açıklama yapılmamıştır. Bu nedenle “öldü mü, vuruldu mu” sorularına ilişkin net bilgi bulunmamakta, konu resmî soruşturma süreci kapsamında değerlendirilmektedir.

DİLAN POLAT AİLESİNE KİM SALDIRDI?

Can Polat’a yönelik gerçekleştiği iddia edilen silahlı saldırıya ilişkin olarak, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kimliğine dair resmî makamlar tarafından açıklanmış net bir bilgi bulunmamaktadır.

Olayla ilgili çeşitli iddialar kamuoyuna yansımış olsa da, güvenlik birimleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında saldırının faili, motivasyonu ve olayın oluş şekline dair detayların henüz resmî olarak netleştirilmediği aktarılmaktadır.

Yetkililerden gelecek açıklamaların, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması açısından belirleyici olacağı belirtilmektedir.