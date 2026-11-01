Diego Moreira kimdir? Derbide Inter'e 1 gol, 2 asistle oynayan Milan'ın kanadı kaç yaşında?

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Milan'ın Inter'i 3-1 yendiği derbide skor tabelasına üç kez Milan yazıldı ve üçünün de başında Diego Moreira vardı. Belçikalı oyuncu iki golü hazırladı, üçüncüsünü serbest vuruştan kendisi attı.

31 Ekim 2026 akşamı San Siro'da oynanan maç, ligin lideri Inter'in bu sezonki ilk lig yenilgisi oldu. Milan ise 28 Ekim'de Bologna'ya 4-2 kaybettiği maçın ardından toparlandı.

DIEGO MOREIRA DERBİDE NE YAPTI?

Diego Moreira, Milan'ın Inter'i 3-1 yendiği derbide iki asist yaptı ve bir gol attı. İlk gol 5. dakika civarında geldi: Moreira sağ kanatta Carlos Augusto'yu geçip ortaladı, Christian Pulisic kafayla ağlara gönderdi.

10. dakikada bu kez Moreira'nın kullandığı korner vardı. Ceza sahasında boş kalan Adrien Rabiot skoru 2-0 yaptı. Inter, 22. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun kornerinde Alessandro Bastoni'nin kafa golüyle farkı bire indirdi.

İlk yarının bitimine doğru Nicolo Barella'nın faulüyle kazanılan serbest vuruşu Moreira kullandı ve topu doğrudan filelere gönderdi. Maçın skoru da bu golle belli oldu; ikinci yarıda gol çıkmadı.

DIEGO MOREIRA KİMDİR?

Diego Moreira, Milan'da oynayan Belçikalı kanat oyuncusu. Tam adı Diego Manuel Jadon da Silva Moreira. Futbola Standard Liege altyapısında başladı, 2020'de Benfica'ya geçti.

Benfica'nın genç takımlarıyla UEFA Gençlik Ligi'ni ve 20 yaş altı Kıtalararası Kupa'yı kazandı. A takımda ise yalnız iki maça çıktı. Milan'da teknik direktör Rúben Amorim'le çalışıyor.

DIEGO MOREIRA KAÇ YAŞINDA?

Diego Moreira 22 yaşında. 6 Ağustos 2004'te doğdu.

DIEGO MOREIRA NERELİ?

Diego Moreira Belçikalı; Belçika'nın Liege kentinde doğdu ve hem Belçika hem Portekiz vatandaşlığı var. Gençlik yıllarında Portekiz'in 16, 18, 19, 20 ve 21 yaş altı milli takımlarında oynadı.

FIFA, 19 Mayıs 2025'te Belçika'yı temsil etmesine onay verdi. Moreira, 2026 Dünya Kupası'nda Belçika'nın son 32 turunda Senegal'i elediği maçta yedek kulübesinden oyuna girdi.

DIEGO MOREIRA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Diego Moreira profesyonel kariyerinde Benfica, Chelsea, Lyon, Strasbourg ve Milan formalarını giydi. Benfica B'de 2021-2023 arasında 25 maçta 3 gol attı.

2023'te Chelsea'ye geçti ve aynı sezon Lyon'a kiralandı. 2024'te Chelsea'nin ortak kulübü Strasbourg'a transfer oldu; Fransız ekibinde iki sezonda 76 maça çıktı, 7 gol attı.

DIEGO MOREIRA MİLAN'A NE ZAMAN GELDİ?

Diego Moreira, Milan'a 19 Ağustos 2026'da Strasbourg'dan transfer oldu. Beş yıllık sözleşme imzalayan oyuncu Haziran 2031'e kadar kulüpte kalacak ve 22 numaralı formayı giyiyor.