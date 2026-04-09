Didem Balçın kimdir? Didem Balçın kaç yaşında, nereli?

Son yıllarda hem televizyon hem de tiyatro sahnelerinde adından sıkça söz ettiren Didem Balçın, izleyicilerin merakını uyandırıyor. Didem Balçın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Oyunculuğu, projeleri ve özel hayatıyla ilgili bilinmeyenler, hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

DİDEM BALÇIN KİMDİR?

Didem Balçın, 18 Mayıs 1982 doğumlu Türk oyuncudur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı mezunu olan Balçın, kariyerine tiyatro ile başlamış, ardından televizyon dizileri ve sinema filmlerinde rol almıştır. Ablasıyla birlikte kurduğu Doda Sanat Eğitim Danışmanlık Yapım Şirketi ile sahne ve prodüksiyon çalışmalarını sürdürmektedir.

DİDEM BALÇIN KAÇ YAŞINDA?

Didem Balçın, 18 Mayıs 1982 doğumlu olduğundan 2026 yılı itibarıyla 43 yaşındadır.

DİDEM BALÇIN NERELİ?

Didem Balçın, Ankara doğumludur. Babası Kilisli, annesi ise Arnavut kökenlidir.

DİDEM BALÇIN'IN KARİYERİ

Didem Balçın, tiyatro, televizyon ve sinema alanlarında geniş bir kariyere sahiptir. Tiyatro çalışmalarında Levent Kırca Tiyatrosu, Moda Sahnesi ve DasDas gibi sahnelerde görev aldı. Televizyonda Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinde Selcan Hatun karakterini canlandırarak geniş bir izleyici kitlesi kazandı. Ayrıca Çakallarla Dans serisi başta olmak üzere çeşitli sinema filmlerinde rol aldı. Başarılı performansları ile 2010 yılında Direklerarası Seyirci Ödülleri’nde En İyi Komedi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı ve Türk oyunculuk dünyasında önemli bir isim haline geldi.