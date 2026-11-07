Diagne Galatasaray'da oynadı mı, hangi takımlarda oynadı, Diagne Süper Lig rekoru ne, en golcü yabancı futbolcu Diagne mi?

Mbaye Diagne, 2018-2019 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray'a transfer oldu ve sarı-kırmızılılarla üçlü kupa sevinci yaşadı. Senegalli golcü, aynı sezon Kasımpaşa ve Galatasaray formalarıyla attığı 30 golle Süper Lig gol kralı oldu. Ancak Süper Lig'de bir sezonda en çok gol atan futbolcu rekoru Tanju Çolak'a ait. İşte Mbaye Diagne'nin kariyeri ve rekorlarına dair bilinenler.

DİAGNE GALATASARAY'DA OYNADI MI?

Evet, Mbaye Diagne Galatasaray'da oynadı. Senegalli golcü, Ocak 2019'da Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer oldu. Diagne, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 44 maçta 21 gol attı. Tüm kulvarlarda ise Galatasaray formasıyla 26 gole ulaştı. Diagne, 2018-2019 sezonunda Galatasaray'ın Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazandığı kadroda yer aldı.

Galatasaray'daki sözleşmesi devam ederken Belçika ekibi Club Brugge ve İngiltere ekibi West Bromwich Albion'da kiralık olarak forma giyen Diagne'nin sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi, Temmuz 2022'de karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

DİAGNE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Mbaye Diagne'nin profesyonel kariyerinde forma giydiği takımlar şöyle:

Bra (İtalya)

Juventus (İtalya)

Ajaccio (Fransa, kiralık)

Lierse (Belçika, kiralık)

Al-Shabab (Suudi Arabistan, kiralık)

Westerlo (Belçika, kiralık)

Újpest (Macaristan, kiralık)

Tianjin TEDA (Çin)

Kasımpaşa

Galatasaray

Club Brugge (Belçika, kiralık)

West Bromwich Albion (İngiltere, kiralık)

Fatih Karagümrük

Al-Qadsiah (Suudi Arabistan)

Neom (Suudi Arabistan)

Amedspor

DİAGNE SÜPER LİG REKORU NE?

Mbaye Diagne, 2018-2019 sezonunda Süper Lig'de 30 gol atarak gol kralı oldu. Senegalli golcü, bu gollerin 20'sini sezonun ilk yarısında Kasımpaşa, 10'unu ise ikinci yarısında Galatasaray formasıyla kaydetti. Diagne, aynı sezon ligin ilk 6 maçında 8 gol atarak bir sezonun ilk 6 haftasında en çok gol atan oyuncu rekorunu da kırmıştı.

Diagne, Amedspor'a transfer olduğu 2025-2026 sezonunda ise Trendyol 1. Lig'de 29 gol atarak gol kralı oldu. Senegalli forvet, bu performansıyla 2001-2002 sezonundan bu yana 1. Lig'de bir sezonda atılan en yüksek gol sayısında, 2018-2019'da Altay formasıyla 29 gol atan Marco Paixao'nun rekoruna ortak oldu ve Amedspor'un tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmesinde önemli rol oynadı.

BİR SEZONDA EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCU DİAGNE Mİ?

Hayır, Süper Lig'de bir sezonda en çok gol atan futbolcu Mbaye Diagne değil. Bu rekor, 1987-1988 sezonunda Galatasaray formasıyla 39 gol atan Tanju Çolak'a ait. Listenin ikinci sırasında ise 1996-1997 sezonunda Galatasaray formasıyla 38 gol atan Hakan Şükür bulunuyor.

Diagne'nin 2018-2019 sezonunda attığı 30 gol, Süper Lig'in son dönemindeki en yüksek gol sayıları arasında yer alıyor. Senegalli golcü, Fotomaç'a verdiği röportajda Süper Lig'e dönerek 30 gollük kişisel rekorunu kırmak istediğini söylemişti.

DİAGNE SÜPER LİG'DE KAÇ GOL ATTI?

Mbaye Diagne, Süper Lig'de Kasımpaşa formasıyla 32, Galatasaray formasıyla 21 ve Fatih Karagümrük formasıyla 23 lig golü attı. Senegalli golcü, bu sezon da Amedspor formasıyla Süper Lig'de gol atmaya devam ediyor. Diagne, sezonun ilk maçında Konyaspor karşısında 85. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirmişti.

MBAYE DİAGNE KİMDİR?

Mbaye Diagne, 28 Ekim 1991'de Senegal'in başkenti Dakar'da doğdu. 35 yaşındaki forvet, Senegal Milli Takımı'nda 11 maça çıktı ve 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda finale yükselen kadroda yer aldı. Diagne, Ağustos 2025'te Amedspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

GALATASARAY AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Mbaye Diagne'nin eski takımı Galatasaray'a karşı forma giymesi beklenen Galatasaray Amedspor maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da İstanbul'daki RAMS Park'ta başlayacak. Karşılaşma, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.