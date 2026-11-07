Dia Saba Kürt mü, Arap mı, Filistinli mi, İsrailli mi, Yahudi mi, Müslüman mı, Türk mü, aslen nereli, dini inancı ne?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in yükselen ekiplerinden Amedspor'un yıldız futbolcusu Dia Saba, sahadaki performansının yanı sıra kökeni ve dini inancıyla da futbolseverlerin merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Amedspor'un Galatasaray ile oynayacağı kritik maç öncesinde adı yeniden gündeme gelen deneyimli oyuncunun etnik kökeni, vatandaşlığı ve dini inancı araştırılıyor. Futbolseverler, Dia Saba'nın Kürt mü, Arap mı, Filistinli mi, İsrailli mi olduğunu ve hangi dine mensup olduğunu merak ediyor.
Dia Saba, Arap kökenli bir İsrail vatandaşı. Basında yer alan haberlere göre deneyimli futbolcu Müslüman. 1992 yılında İsrail'in kuzeyindeki Mecdel Krum kasabasında doğan Saba, İsrail Milli Takımı forması da giydi. İşte Dia Saba'nın kökeni, dini inancı ve futbol kariyerine dair bilinenler.
DİA SABA KÜRT MÜ?
Hayır, Dia Saba Kürt değil. Deneyimli futbolcu, Arap kökenli bir İsrail vatandaşı. Saba'nın Amedspor'da forma giymesi, bazı futbolseverlerin oyuncunun da Kürt olup olmadığını merak etmesine neden oluyor.
DİA SABA ARAP MI?
Evet, Dia Saba Arap kökenli. Saba, İsrail'de yaşayan Arap toplumunun bir üyesi olarak dünyaya geldi.
DİA SABA İSRAİLLİ Mİ?
Evet, Dia Saba İsrail vatandaşı. Deneyimli futbolcu İsrail'de doğdu ve uluslararası arenada İsrail Milli Takımı'nı temsil etti. Saba'nın Amedspor'a transferi, İsrail vatandaşı olması nedeniyle Türkiye'de bazı kesimlerin tepkisine neden olmuştu.
DİA SABA FİLİSTİNLİ Mİ?
Dia Saba, İsrail vatandaşı olan Arap kökenli bir futbolcu. Saba'nın da aralarında bulunduğu İsrail'deki Arap toplumu, 1948'de İsrail Devleti'nin kurulmasının ardından bugünkü İsrail sınırları içinde kalan Filistinli Arapların torunlarından oluşuyor. Bu nedenle İsrail'deki Arap vatandaşlar, kamuoyunda "Arap İsrailliler" ya da "İsrail vatandaşı Filistinliler" olarak da anılıyor. Saba'nın kendi kimliğini nasıl tanımladığına ilişkin kamuoyuyla paylaştığı bir açıklama bulunmuyor.
DİA SABA YAHUDİ Mİ?
Hayır, Dia Saba Yahudi değil. İsrail vatandaşı olması nedeniyle bazı futbolseverler oyuncunun Yahudi olup olmadığını merak ediyor. Ancak Saba, İsrail'deki Arap toplumunun bir üyesi ve basında Müslüman bir Arap olarak tanımlanıyor.
DİA SABA MÜSLÜMAN MI?
Evet, basında yer alan haberlere göre Dia Saba Müslüman. Deneyimli futbolcunun Amedspor'a transferini duyuran haberlerde Saba, "Müslüman bir Arap" olarak tanımlandı.
DİA SABA'NIN DİNİ İNANCI NE?
Dia Saba'nın dini inancı İslam. Basında yer alan haberlere göre deneyimli futbolcu Müslüman.
DİA SABA TÜRK MÜ?
Hayır, Dia Saba Türk değil. Deneyimli futbolcu, İsrail vatandaşı ve Arap kökenli. Saba, Türkiye'de daha önce Sivasspor forması giymiş, ardından 2025 yazında Amedspor'a transfer olmuştu.
DİA SABA ASLEN NERELİ?
Dia Saba, İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde bulunan Mecdel Krum kasabasında doğdu. Saba, nüfusunun büyük bölümünü Araplardan oluşan bu kasabada büyüdü.
DİA SABA KAÇ YAŞINDA?
Dia Saba, 18 Kasım 1992 doğumlu. Deneyimli futbolcu, 33 yaşında ve 18 Kasım 2026'da 34 yaşına girecek.
DİA SABA HANGİ MİLLİ TAKIMDA OYNUYOR?
Dia Saba, İsrail Milli Takımı'nda forma giydi. Deneyimli oyuncu, A milli takımda ilk maçına 2018 yılında çıktı. Saba, İsrail formasıyla 13 maçta 3 gol attı.
DİA SABA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Dia Saba, profesyonel kariyerinde İsrail, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'de forma giydi. Saba'nın oynadığı takımlar arasında Maccabi Tel Aviv, Bnei Sakhnin, Maccabi Petah Tikva, Maccabi Netanya, Hapoel Beer-Sheva, Guangzhou City, Al-Nasr, Sivasspor, Maccabi Haifa ve Emirates Club bulunuyor. Saba, Maccabi Netanya forması giydiği 2017-2018 sezonunda 24 golle İsrail Ligi'nin gol kralı oldu.
DİA SABA NE ZAMAN AMEDSPOR'A GELDİ?
Dia Saba, 2025 yazında Amedspor'a transfer oldu. Deneyimli futbolcu, Diyarbakır Havalimanı'nda Amedspor taraftarları tarafından coşkuyla karşılandı. Saba'nın Amedspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.
DİA SABA BU SEZON KAÇ GOL ATTI?
Dia Saba, bu sezon Süper Lig'de Amedspor formasıyla önemli bir performans sergiliyor. Deneyimli oyuncu, ligin ilk 8 haftasında Erzurumspor'a 2, Beşiktaş'a ve Gençlerbirliği'ne birer gol atarak toplam 4 gole ulaştı.
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.