Dia Saba Kürt mü, Arap mı, Filistinli mi, İsrailli mi, Yahudi mi, Müslüman mı, Türk mü, aslen nereli, dini inancı ne?

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Dia Saba, Arap kökenli bir İsrail vatandaşı. Basında yer alan haberlere göre deneyimli futbolcu Müslüman. 1992 yılında İsrail'in kuzeyindeki Mecdel Krum kasabasında doğan Saba, İsrail Milli Takımı forması da giydi. İşte Dia Saba'nın kökeni, dini inancı ve futbol kariyerine dair bilinenler.

DİA SABA KÜRT MÜ?

Hayır, Dia Saba Kürt değil. Deneyimli futbolcu, Arap kökenli bir İsrail vatandaşı. Saba'nın Amedspor'da forma giymesi, bazı futbolseverlerin oyuncunun da Kürt olup olmadığını merak etmesine neden oluyor.

DİA SABA ARAP MI?

Evet, Dia Saba Arap kökenli. Saba, İsrail'de yaşayan Arap toplumunun bir üyesi olarak dünyaya geldi.

DİA SABA İSRAİLLİ Mİ?

Evet, Dia Saba İsrail vatandaşı. Deneyimli futbolcu İsrail'de doğdu ve uluslararası arenada İsrail Milli Takımı'nı temsil etti. Saba'nın Amedspor'a transferi, İsrail vatandaşı olması nedeniyle Türkiye'de bazı kesimlerin tepkisine neden olmuştu.

DİA SABA FİLİSTİNLİ Mİ?

Dia Saba, İsrail vatandaşı olan Arap kökenli bir futbolcu. Saba'nın da aralarında bulunduğu İsrail'deki Arap toplumu, 1948'de İsrail Devleti'nin kurulmasının ardından bugünkü İsrail sınırları içinde kalan Filistinli Arapların torunlarından oluşuyor. Bu nedenle İsrail'deki Arap vatandaşlar, kamuoyunda "Arap İsrailliler" ya da "İsrail vatandaşı Filistinliler" olarak da anılıyor. Saba'nın kendi kimliğini nasıl tanımladığına ilişkin kamuoyuyla paylaştığı bir açıklama bulunmuyor.

DİA SABA YAHUDİ Mİ?

Hayır, Dia Saba Yahudi değil. İsrail vatandaşı olması nedeniyle bazı futbolseverler oyuncunun Yahudi olup olmadığını merak ediyor. Ancak Saba, İsrail'deki Arap toplumunun bir üyesi ve basında Müslüman bir Arap olarak tanımlanıyor.