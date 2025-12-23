Devrim Şahin kimdir? Devrim Şahin kaç yaşında, mevkisi ne?

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya gelen Devrim Şahin, futbola küçük yaşlarda ilgi duymaya başladı. Ailesinin de desteğiyle futbola yönelen genç oyuncu, erken yaşta Beşiktaş altyapısına katılarak profesyonel futbol yolculuğunun ilk adımlarını attı.

DEVRİM ŞAHİN KİMDİR?

Devrim Şahin, Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği dikkat çeken genç yetenekler arasında yer almaktadır. 1 Nisan 2007 tarihinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya gelen Devrim Şahin, futbola küçük yaşlarda ilgi duymaya başladı. Ailesinin de desteğiyle futbola yönelen genç oyuncu, erken yaşta Beşiktaş altyapısına katılarak profesyonel futbol yolculuğunun ilk adımlarını attı. Disiplinli yapısı ve yeteneğiyle kısa sürede altyapı kategorilerinde öne çıkan isimlerden biri oldu.

DEVRİM ŞAHİN KAÇ YAŞINDA?

2007 doğumlu olan Devrim Şahin, 2025 yılı itibarıyla 18 yaşındadır. Genç yaşına rağmen sergilediği performansla dikkat çeken futbolcu, hem kulüp hem de futbol kamuoyu tarafından gelecek vadeden oyuncular arasında gösterilmektedir. Yaşına göre fiziksel gelişimini büyük ölçüde tamamlamış olması, onun üst seviyede forma giymesi açısından önemli bir avantaj olarak değerlendirilmektedir.

DEVRİM ŞAHİN'İN MEVKİSİ NE?

Devrim Şahin'in asıl mevkisi sol kanat olarak bilinmektedir. Hücum hattında görev yapan genç oyuncu, zaman zaman sağ kanatta ve forvet arkasında da oynayabilmektedir. Hızlı yapısı, bire birde adam geçme yeteneği ve top kontrolü ile kanat oyununda etkili bir profil çizmektedir. Hücuma katkı sağlayan oyun tarzı sayesinde gol ve asist üretme potansiyeli yüksek bir futbolcu olarak öne çıkmaktadır.

BEŞİKTAŞ ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Futbol eğitimine Beşiktaş altyapısında devam eden Devrim Şahin, 2017 yılında siyah-beyazlı kulübün akademisine dahil oldu. Burada farklı yaş gruplarında forma giyen genç futbolcu, özellikle U19 takımında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Altyapı liglerinde düzenli forma şansı bulan Şahin, attığı goller ve oyuna olan katkısıyla teknik ekibin beğenisini kazandı.

PROFESYONEL KARİYERİ VE SÖZLEŞMESİ

Başarılı altyapı performansının ardından Devrim Şahin, Beşiktaş ile profesyonel sözleşme imzalayarak A takım seviyesine yükseldi. Bu gelişme, kulübün genç oyunculara verdiği önemin bir göstergesi olarak yorumlandı. Profesyonel sözleşmenin ardından A takım kamplarına dahil edilen Şahin, Süper Lig'de süre alabilmek için çalışmalarını sürdürmektedir.

OYUN TARZI VE GELECEK HEDEFLERİ

Devrim Şahin; hızı, çabukluğu ve teknik kapasitesiyle ön plana çıkan bir kanat oyuncusudur. Savunma arkasına yaptığı koşular ve dikine oynama isteğiyle hücum hattına hareketlilik kazandırmaktadır. Genç futbolcu, Beşiktaş'ta kalıcı olmayı ve uzun yıllar üst düzey futbol oynamayı hedeflemektedir. Gelişimini sürdürmesi halinde Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olması beklenmektedir.