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Devlet Bahçeli kaç kardeş, kardeşleri kimler?

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Devlet Bahçeli kaç kardeş, kardeşleri kimler?
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ablası Serpil Bahçeli'nin hayatını kaybetmesinin ardından Bahçeli ailesi yeniden gündeme geldi. Acı haberin ardından kamuoyunda Devlet Bahçeli'nin kaç kardeş olduğu ve kardeşlerinin kimler olduğu merak konusu oldu.

Osmaniye'nin köklü ailelerinden biri olan Bahçeli ailesi, 6 çocuklu kalabalık bir aile. Siyasetin uzun soluklu isimlerinden Devlet Bahçeli'nin kardeşleri ise genellikle kamuoyunun gözünden uzak bir yaşam sürüyor. İşte Devlet Bahçeli'nin kardeşlerine dair merak edilenler.

DEVLET BAHÇELİ KAÇ KARDEŞ?

Devlet Bahçeli, 6 kardeşten biri. Bahçeli ailesinin çocukları Turan, Nurten, Servet, Serpil, Devlet ve Semiha Bahçeli'den oluşuyor.

DEVLET BAHÇELİ'NİN KARDEŞLERİ KİMLER?

Devlet Bahçeli'nin kardeşleri şöyle:

Turan Bahçeli

Nurten Bahçeli

Servet Bahçeli

Serpil Bahçeli

Semiha Bahçeli

Kardeşler arasında akademisyen olan Prof. Dr. Semiha Bahçeli de yer alıyor. Bahçeli kardeşlerin büyük bölümü siyasetten uzak durarak kamuoyunun gözünden uzak bir hayat sürdü.

SERPİL BAHÇELİ KİMDİR?

Devlet Bahçeli'nin ablası Serpil Bahçeli, 2 Kasım 2026 tarihinde hayatını kaybetti. Bankacılık sektöründe çalışan Serpil Bahçeli, Ziraat Bankası ve Pamukbank'ta görev yaptıktan sonra emekliye ayrıldı. Hiç evlenmeyen Serpil Bahçeli, uzun yıllar boyunca Ankara'da kardeşi Devlet Bahçeli ile aynı evde yaşadı. Serpil Bahçeli'nin vefatının ardından ailenin memleketi Osmaniye'de taziye çadırı kuruldu.

DEVLET BAHÇELİ KİMDİR?

Devlet Bahçeli, 1 Ocak 1948'de Osmaniye'de doğdu. Ekonomi alanında akademik kariyer yapan Bahçeli, 1997 yılında Alparslan Türkeş'in vefatının ardından Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanlığına seçildi. Bahçeli, 1999-2002 yılları arasında kurulan koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı. Bahçeli, o tarihten bu yana MHP Genel Başkanı olarak görevini sürdürüyor.

DEVLET BAHÇELİ EVLİ Mİ?

Devlet Bahçeli hiç evlenmedi. Bahçeli, uzun yıllar boyunca Ankara'da ablası Serpil Bahçeli ile birlikte aynı evde yaşadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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