Derya Bedavacı kimdir? Derya Bedavacı kaç yaşında, nereli?

Son dönemin dikkat çeken seslerinden Derya Bedavacı, hem yorumculuğu hem de söz yazarlığıyla müzik dünyasında adından sıkça söz ettiriyor. “Derya Bedavacı kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?” soruları arama motorlarında öne çıkarken, sanatçının kariyeri ve hayat hikâyesi de merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

DERYA BEDAVACI KİMDİR?

Derya Bedavacı, Türk arabesk ve fantezi müzik alanında eserler veren bir müzisyen, besteci ve yorumcudur. Kariyerine sahne performansları ve söz yazarlığıyla başlayan Bedavacı, birçok ünlü sanatçıya verdiği şarkılarla müzik dünyasında adını duyurmuştur. Aynı zamanda kendi albüm ve single çalışmalarıyla da geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır.

DERYA BEDAVACI KAÇ YAŞINDA?

Derya Bedavacı, 11 Ekim 1981 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 44 yaşındadır.

DERYA BEDAVACI NERELİ?

Derya Bedavacı, Sivas doğumludur. Çocukluk ve eğitim hayatının büyük bölümünü ise İzmir’de geçirmiştir.

DERYA BEDAVACI’NIN KARİYERİ

Derya Bedavacı, müzik kariyerine İzmir’de sahne alarak başlamış, ardından Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı’nda eğitim almıştır. Söz yazarı kimliğiyle Kubat, Hakan Altun ve Demet Akalın gibi birçok sanatçıya eserler vermiştir.

2018 yılında “Sayende” albümüyle solo kariyerine adım atan sanatçı, “Deme”, “Ama Geçecek”, “Affet”, “Kalbimi Kırıyorlar Anne” gibi şarkılarla geniş kitlelere ulaşmıştır. 2023 yılında Altın Kelebek Ödülleri’nde “En İyi Fantezi Müzik Kadın Şarkıcı” ödülünü kazanmıştır.