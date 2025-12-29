Derinlerdeki Dehşet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Derinlerdeki Dehşet filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Derinlerdeki Dehşet filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Derinlerdeki Dehşet konusu, özeti ve Derinlerdeki Dehşet oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Derinlerdeki Dehşet filminin detayları…
DERİNLERDEKİ DEHŞET FİLMİ KONUSU NEDİR?
Deniz subayı ve aynı zamanda ünlü bir dalgıç olan Jonas Taylor, Mariana Çukuru yakınlarında başına gelen korkunç olayın ardından ekibini terk ederek kendi hayatını kurtarsa da rütbesini, ailesini ve tüm şerefini kaybetmiştir. Görev sırasında karşılaştığı ve ekibini terk etmesine neden olan devasa köpekbalığına ise kimse inanmamıştır. Aradan yıllar geçtikten sonra Taylor, bir kurtarma operasyonu için tekrar göreve çağrılır ancak yıllar önce karşılaştığı devasa yaratık, Taylor'ın aklından hiç çıkmamıştır, bu yüzden operasyona katılmadan önce tüm korkularıyla yüzleşmesi gerekecektir.
DERİNLERDEKİ DEHŞET FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Jason Statham - Jonas Taylor
Li Bingbing - Suyin
Rainn Wilson - Jack Morris
Ruby Rose - Jaxx
Winston Chao - Dr. Minway Zhang
Page Kennedy - DJ
Jessica McNamee - Lori Taylor
Ólafur Darri Ólafsson - "The Wall"
Robert Taylor - Dr. Heller
Sophia Cai - Meiying
Masi Oka - Toshi
Cliff Curtis - James "Mac" Mackreides
DERİNLERDEKİ DEHŞET FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?
Çekimleri 2016'da Yeni Zelanda'da başlayan film, 4 Ocak 2017'de Çin'in Hainan'ın Sanya şehrinde son buldu.