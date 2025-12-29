Haberler

Derinlerdeki Dehşet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Derinlerdeki Dehşet filmi ne zaman, nerede çekildi?

Derinlerdeki Dehşet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Derinlerdeki Dehşet filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Derinlerdeki Dehşet filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor.

İzleyenleri ekrana bağlayan Derinlerdeki Dehşet filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Derinlerdeki Dehşet filmini izleyecek olanların merak ettiği Derinlerdeki Dehşet konusu nedir, Derinlerdeki Dehşet oyuncuları kimler ve Derinlerdeki Dehşet özeti gibi konuları inceliyoruz.

DERİNLERDEKİ DEHŞET FİLMİ KONUSU NEDİR?

Deniz subayı ve aynı zamanda ünlü bir dalgıç olan Jonas Taylor, Mariana Çukuru yakınlarında başına gelen korkunç olayın ardından ekibini terk ederek kendi hayatını kurtarsa da rütbesini, ailesini ve tüm şerefini kaybetmiştir. Görev sırasında karşılaştığı ve ekibini terk etmesine neden olan devasa köpekbalığına ise kimse inanmamıştır. Aradan yıllar geçtikten sonra Taylor, bir kurtarma operasyonu için tekrar göreve çağrılır ancak yıllar önce karşılaştığı devasa yaratık, Taylor'ın aklından hiç çıkmamıştır, bu yüzden operasyona katılmadan önce tüm korkularıyla yüzleşmesi gerekecektir.

DERİNLERDEKİ DEHŞET FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Jason Statham - Jonas Taylor

Li Bingbing - Suyin

Rainn Wilson - Jack Morris

Ruby Rose - Jaxx

Winston Chao - Dr. Minway Zhang

Page Kennedy - DJ

Jessica McNamee - Lori Taylor

Ólafur Darri Ólafsson - "The Wall"

Robert Taylor - Dr. Heller

Sophia Cai - Meiying

Masi Oka - Toshi

Cliff Curtis - James "Mac" Mackreides

DERİNLERDEKİ DEHŞET FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimleri 2016'da Yeni Zelanda'da başlayan film, 4 Ocak 2017'de Çin'in Hainan'ın Sanya şehrinde son buldu.

