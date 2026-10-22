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Derbi ne zaman, FB GS maçı ne zaman? Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta?

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Derbi ne zaman, FB GS maçı ne zaman? Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta?
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Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde maç takvimi futbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. İki ezeli rakibin karşı karşıya geleceği mücadeleye ilişkin tarih, saat ve yayın bilgileri merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakibin mücadelesinin maç takviminde değişiklik yapılması ihtimali gündeme gelirken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu da derbinin tarihini değerlendirdi. Futbolseverler, karşılaşmanın oynanacağı tarih, başlama saati ve canlı yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Derbi ne zaman, FB GS maçı ne zaman? Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta? Detaylar...

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek. İki takımın mücadelesine ilişkin tarih değişikliği ihtimali gündeme gelirken TFF Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda derbinin tarihini değerlendirdi.

Karşılaşma, belirlenen takvim doğrultusunda 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak. Mücadeleye Galatasaray’ın ev sahipliği yaptığı RAMS Park ev sahipliği yapacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30’da başlayacak. Trendyol Süper Lig’in 9. haftası kapsamında oynanacak karşılaşma, RAMS Park’ta gerçekleştirilecek.

Derbinin başlama saati 21.30 olarak belirlenirken futbolseverler, karşılaşmayı bu saatten itibaren canlı takip edebilecek.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30’da beIN SPORTS 1 üzerinden mücadeleyi izleyebilecek.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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