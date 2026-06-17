Denizli’de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyon, hukuk camiasında geniş yankı uyandırdı. Operasyon çerçevesinde Denizli Baro Başkanı Ufuk Gök ile birlikte toplam 12 avukat gözaltına alınırken, Denizli Barosu binası ile bazı avukatların ev ve işyerlerinde arama yapıldığı bildirildi. Peki, Denizli Baro Başkanı Ufuk Gök kimdir? Ufuk Gök kimdir neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde.

UFUK GÖK KİMDİR?

Denizli Barosu Başkanı Ufuk Gök, Denizli Barosu’nun başkanlığını yürüten ve avukatlık mesleğiyle tanınan bir hukukçudur. Denizli doğumlu olduğu belirtilen Gök’ün 52 yaşında olduğu ifade edilmektedir. Uzun yıllardır hukuk alanında aktif olarak görev yapan Ufuk Gök, mesleki kariyerini Denizli merkezli sürdürmüştür.

Avukatlık mesleğine olan ilgisiyle bilinen Gök, farklı hukuk bürolarında görev almış, çeşitli dava süreçlerinde yer alarak deneyim kazanmıştır. Mesleki kariyeri boyunca hem yerel hem de farklı ölçekli davalarda avukatlık yaptığı, bu süreçte hukuk camiasında tanınan bir isim haline geldiği belirtilmektedir.

Denizli Barosu bünyesinde aktif görevler üstlenen Ufuk Gök, daha sonra baro başkanlığı görevine seçilerek meslek örgütü içerisinde yönetim sorumluluğunu üstlenmiştir.

UFUK GÖK KİMDİR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Jandarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü uyuşturucu operasyonunun en çarpıcı detayı gözaltına alınan isimler oldu. Operasyon kapsamında "uyuşturucu kullanmak" suçlamasıyla, Denizli Baro Başkanı Ufuk Gök ile birlikte toplam 12 avukat yakalanarak gözaltına alındı. Denizli Barosu binası ile avukatların ev ve işyerlerinde arama çalışması başlatıldı.