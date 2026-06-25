Deniz Undav Serkan Balcı olayı nedir, Serkan Balcı Deniz Undav'a ne demişti?

“Deniz Undav Serkan Balcı olayı nedir?” ve “Serkan Balcı Deniz Undav’a ne dedi?” soruları spor gündeminde öne çıkıyor. Futbol camiasında tartışma yaratan iddiaların ardından, Serkan Balcı’nın açıklamaları ve Deniz Undav’a yönelik sözleri hakkında detaylar merak konusu oldu.

DENİZ UNDAV SERKAN BALCI OLAYI NEDİR?

Eski milli futbolcu Serkan Balcı, Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı Stuttgart maçında sarı-lacivertli İsmail Yüksek ile tartışma yaşayan Deniz Undav hakkında ağır ifadeler kullanmıştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Stuttgart'ı 1-0 yendiği maçta yaşanan saha içi gerginlik. Maç sonrasında Serkan Balcı, Deniz Undav'a hakaret ve nefret içerikli ifadeler kullanmıştı. Balcı, "Sen futbolcusun lan Deniz. Kendine gel lan şerefsiz. Şerefsizsin oğlum sen, şerefin varsa gelmeseydin lan buraya. Ağzını burnunu kırmadıklarına dua et sen. Şerefsiz oğlu şerefsiz…" demişti.