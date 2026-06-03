Deniz Uğur, tiyatro, sinema ve televizyon alanında uzun yıllardır aktif olan Türk oyuncu ve yazardır. Sanat hayatına tiyatro ile başlayan Uğur, aynı zamanda senaristlik ve yazarlık da yapmıştır. Peki, Deniz Uğur kimdir, kaç yaşında, nereli? Deniz Uğur'un çocuklarının babası kim? Detaylar haberimizde.

DENİZ UĞUR KİMDİR?

Deniz Uğur, opera sanatçısı Mete Uğur ile balerin Suna Uğur’un tek çocuğudur. Köklü bir aile geçmişine sahip olan Uğur; hem baba hem de anne tarafından Osmanlı dönemine uzanan geniş bir aile silsilesinin mensubudur. Baba tarafından Mustafa Kemal Atatürk’ün sınıf arkadaşı olan dedesi Yümnü Uğur’un ailesine, anne tarafından ise İsviçreli kökenli Hedwige Bayer üzerinden Avrupa sanat çevrelerine uzanan bir aile yapısına sahiptir.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden 1995 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinden önce Kenter Tiyatrosu’nda “Görünmeyen Dostlar” adlı oyunda Şükran Güngör ve Kadriye Kenter ile başrol oynayarak profesyonel tiyatro kariyerine başlamıştır. Aynı yıl Tiyatro İstanbul’un “Çetin Ceviz” oyununda Nevra Serezli ve Cihan Ünal ile sahne almıştır.

1997 yılında 9. Ankara Film Festivali’nde “Bir Erkeğin Anatomisi” filmindeki rolüyle Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu ödülünü kazanmıştır. Kariyeri boyunca tiyatro, sinema, dizi ve seslendirme alanlarında aktif olarak yer almıştır. Aynı zamanda köşe yazarlığı, senaryo yazarlığı ve roman yazarlığı da yapmaktadır.

DENİZ UĞUR KAÇ YAŞINDA?

Deniz Uğur, 1968 doğumludur. Bu bilgiye göre 2025 yılı itibarıyla 57 yaşındadır.

DENİZ UĞUR NERELİ?

Deniz Uğur, İstanbul doğumludur. Eğitim hayatını da İstanbul’da tamamlamış, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. Sanat yaşamının büyük bir bölümünü İstanbul merkezli olarak sürdürmüştür.

DENİZ UĞUR'UN ÇOCUKLARININ BABASI KİM?

Deniz Uğur’un toplam üç çocuğu bulunmaktadır. Bu çocuklardan biri Engin Deniz Sunat’tır. Engin Deniz Sunat’ın babası tiyatrocu İsmail Hakkı Sunat’tır.

Diğer iki çocuğu ise gazeteci ve televizyoncu Reha Muhtar ile olan birlikteliğinden dünyaya gelen ikizleridir: Mina Deniz ve Poyraz Deniz.

Böylece Deniz Uğur’un çocuklarının babaları iki farklı isimden oluşmaktadır: İsmail Hakkı Sunat ve Reha Muhtar.