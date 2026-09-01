Deniz Gül uçak takip kodu ne, Deniz Gül ne zaman, saat kaçta İstanbul'a gelecek?

Deniz Gül’ün İstanbul’a geliş saatine ilişkin detaylar araştırılırken, oyuncunun uçuş bilgileri de gündemde. Deniz Gül’ün hangi uçakla İstanbul’a geleceği, uçak takip kodunun ne olduğu ve İstanbul’a tahmini varış saatinin kaç olduğu futbolseverler tarafından merak ediliyor.

DENİZ GÜL GALATASARAY'A TRANSFER OLUYOR!

Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, Porto forması giyen milli futbolcu Deniz Gül'ün transferi için Portekiz temsilcisiyle anlaşmaya vardı. Genç golcünün Galatasaray'a transferi için ödenecek bonservis bedeli ve İstanbul'a geliş tarihi de belli oldu.

GALATASARAY, DENİZ GÜL TRANSFERİNDE MUTLU SONA ULAŞTI

Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek amacıyla yürüttüğü transfer görüşmelerinde Deniz Gül için Porto ile anlaşma sağladı. Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Porto'ya 11 milyon Euro ödeme yapacak.

Deniz Gül'ün Galatasaray'a transferinin tamamlanmasıyla birlikte genç oyuncunun kariyerinde yeni bir dönem başlayacak. Milli futbolcunun sarı-kırmızılı formayla 5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

DENİZ GÜL İSTANBUL'A NE ZAMAN GELECEK?

Galatasaray taraftarlarının merak ettiği konuların başında Deniz Gül'ün İstanbul'a geliş tarihi geliyor. Transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından milli futbolcunun salı günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Deniz Gül, İstanbul'a geldikten sonra sağlık kontrollerinden geçecek. Kontrollerde herhangi bir sorun çıkmaması halinde genç golcü, Galatasaray ile 5 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.

DENİZ GÜL'ÜN PORTO PERFORMANSI

22 yaşındaki Deniz Gül, geride kalan sezonda Porto formasıyla tüm kulvarlarda önemli bir süre aldı. Genç futbolcu toplam 44 maçta görev yaparken rakip fileleri 7 kez havalandırdı. Deniz Gül ayrıca takım arkadaşlarına 2 asistle katkı sağladı.

Galatasaray'ın transfer ettiği Deniz Gül'ün genç yaşı ve hücumdaki potansiyeli nedeniyle sarı-kırmızılı takımın gelecek planlarında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

DENİZ GÜL KİMDİR?

Deniz Gül, Porto forması giyen 22 yaşındaki milli futbolcudur. Hücum hattında görev yapan genç oyuncu, geride kalan sezonda Portekiz ekibinde 44 karşılaşmada forma giyerek 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'ın 11 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmaya hazırlandığı Deniz Gül'ün sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Uçak takip kodu bilgileri ve inişsaati bilgileri henüz açıklanmadı.