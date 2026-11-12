Deniz Gül hangi takımda oynuyor, Deniz Gül hangi takımlarda oynadı, Deniz Gül kimdir?

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Deniz Gül, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyiyor. İsveç'te Hammarby, Portekiz'de Porto formalarını giyen genç golcü, Eylül 2026'da sarı kırmızılı kulübe transfer oldu. İşte Deniz Gül hakkında merak edilen tüm detaylar.

DENİZ GÜL HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Deniz Gül, Galatasaray'da oynuyor. Genç santrfor, 1 Eylül 2026'da Porto'dan Galatasaray'a transfer oldu.

DENİZ GÜL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbola İsveç'te başlayan Deniz Gül, Hammarby'de profesyonel kariyerine adım attı. İsveç ligindeki gol performansıyla dikkat çeken Deniz, 2024 yılında Portekiz devi Porto'ya transfer oldu. Porto'da iki sezon forma giyen genç golcü, 2026 yılında Galatasaray'a imza attı.

Deniz Gül futbolculuk kariyerinde forma giydiği takımlar şöyle:

Hammarby

Porto (2024-2026)

Galatasaray (2026-)

DENİZ GÜL KİMDİR?

Deniz Gül, Türk futbolunun gelecek vaat eden genç golcülerinden biri. Fiziksel gücü, hava toplarındaki etkinliği ve ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle tanınan Deniz, İsveç yerine Türkiye'yi tercih ederek ay yıldızlı formayı giydi.

DENİZ GÜL KAÇ YAŞINDA?

2 Temmuz 2004 doğumlu olan Deniz Gül, 22 yaşında.

DENİZ GÜL NERELİ?

Deniz Gül, İsveç doğumlu. Türk kökenli bir ailenin çocuğu olan Deniz, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.

DENİZ GÜL HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Deniz Gül, santrfor mevkisinde görev yapıyor.

DENİZ GÜL MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI MI?

Evet, Deniz Gül, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı 26 kişilik aday kadroda yer aldı. A Milli Takım, 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika'yı ağırlayacak. Ay yıldızlılar, 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te ise Bordeaux'da Fransa ile karşılaşacak.