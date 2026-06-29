Deniz Göktaş kimdir, komedyen Deniz Göktaş kaç yaşında, nereli?

Komedi sahnesindeki özgün tarzı ve sosyal medyada yakaladığı geniş kitleyle dikkat çeken Deniz Göktaş, özellikle genç izleyiciler arasında popülerliğini artırıyor. Başarılı komedyenin kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu ise hayranları tarafından sıkça sorgulanan konular arasında bulunuyor.

DENİZ GÖKTAŞ KİMDİR?

1994 yılında Ankara’nın Mamak ilçesinde doğan Deniz Göktaş, stand-up komedyeni, yazar ve içerik üreticisi olarak tanınan isimler arasında yer alıyor. Çorumlu Alevi kökenli işçi-memur bir ailede büyüyen Göktaş, eğitim hayatı ve sanatsal üretimleriyle dikkat çeken bir kariyer inşa etti.

EĞİTİM HAYATI VE AKADEMİK GEÇMİŞİ

Deniz Göktaş, yükseköğrenimine Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde başladı. Daha sonra aynı üniversitenin Psikoloji bölümünden mezun oldu. Akademik yolculuğunu burada bırakmayan Göktaş, Kadir Has Üniversitesi’nde sinema-televizyon alanında yüksek lisans eğitimine başladı.

KOMEDİ KARİYERİNİN BAŞLANGICI

İstanbul’a taşındıktan sonra 2019 yılında TuzBiber Komedi Kulübü’nün açık mikrofon etkinliklerinde sahne almaya başlayan Deniz Göktaş, kısa sürede stand-up sahnesinde kendine özgü tarzıyla dikkat çekti. Mizahi anlatımı ve toplumsal gözlemleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

PODCAST VE YAZARLIK ÇALIŞMALARI

Pandemi döneminde dijital içerik üretimine yönelen Göktaş, podcast projeleriyle de öne çıktı. Spotify’da “Deniz Göktaş’a Ayıracak Vaktim Yok”, Deezer’da ise “Haset” adlı podcast serilerini hazırladı. Aynı dönemde Uykusuz dergisinde mizah yazıları kaleme aldı.

DİZİ VE FİLM PROJELERİ

Deniz Göktaş, televizyon ve sinema alanında da çeşitli projelerde yer aldı. “Gibi” adlı dizide konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkan Göktaş, 2022 yapımı “Ben Tek Siz Hepiniz” adlı kısa filmde de oyunculuk deneyimi yaşadı.

ÖLÜ DENİZ GÖSTERİSİYLE YENİDEN GÜNDEMDE

2023 yılında YouTube’da yayımladığı “Selam Selam” adlı stand-up gösterisiyle geniş kitlelere ulaşan Deniz Göktaş, 24 Haziran 2026 tarihinde yayınladığı “Ölü Deniz” isimli yeni gösterisiyle yeniden gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.