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Deniz Göktaş hakkında neden soruşturma başlatıldı? Deniz Göktaş Kur’an-ı Kerim hakkında ne dedi?

Deniz Göktaş hakkında neden soruşturma başlatıldı? Deniz Göktaş Kur’an-ı Kerim hakkında ne dedi?
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Komedyen Deniz Göktaş, stand-up gösterisinde Kur’an-ı Kerim ve vahiy sürecine ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle gündeme geldi. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran gösterinin ardından kamuoyunda tepkiler yükselirken, adli makamların harekete geçtiği ve Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Peki, Deniz Göktaş hakkında neden soruşturma başlatıldı, Kur’an-ı Kerim hakkında ne dedi? Detaylar haberimizde.

Komedyen Deniz Göktaş'ın sahne aldığı stand-up gösterisinde Kur’an-ı Kerim ve vahiy sürecine ilişkin kullandığı ifadeler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Gösteride sarf ettiği sözlerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı duruma tepki gösterirken, adli makamların da konuyla ilgili harekete geçtiği bildirildi. Edinilen bilgilere göre, Deniz Göktaş hakkında dini değerleri alenen aşağıladığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Peki, Deniz Göktaş hakkında neden soruşturma başlatıldı? Deniz Göktaş Kur’an-ı Kerim hakkında ne dedi? Detaylar...

DENİZ GÖKTAŞ HAKKINDA NEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI?

Komedyen Deniz Göktaş hakkında, sahne aldığı stand-up gösterisinde Kur’an-ı Kerim ve vahiy sürecine ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Gösteride dile getirilen sözlerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte çok sayıda kullanıcı tarafından tepki gösterildi. Kamuoyunda oluşan tepkilerin ardından adli makamların harekete geçtiği ve Deniz Göktaş hakkında dini değerleri alenen aşağıladığı iddiasıyla soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

DENİZ GÖKTAŞ KUR’AN-I KERİM HAKKINDA NE DEDİ?

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre Deniz Göktaş, stand-up gösterisinde kutsal kitapları kıyasladığı bölümde şu ifadeleri kullandı:

"İlk üç kitap iyiydi, dördüncüde çeviri zayıf. Dört kitap arasında en iyisi o bence, bir kere iddialı bir çıkış 600'lü yıllarda. Yazan için de çok zor, aklına yeni bir fikir gelse 'son kitap' dedik."

Söz konusu ifadeler kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılırken, çok sayıda kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı. Yaşanan gelişmelerin ardından adli makamların konuyla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

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