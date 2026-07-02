Deniz Göktaş gözaltına mı alındı? SON DAKİKA! Deniz Göktaş neden gözaltına alındı?

Deniz Göktaş gözaltına mı alındı? Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelediği "Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisiyle gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan komedyen Deniz Göktaş, hakkında başlatılan soruşturmanın ardından İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Dijital platformlarda kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan gösterisi nedeniyle kamuoyunda tartışmaların odağına yerleşen Göktaş'ın yaşadığı süreç yakından takip ediliyor. Peki, Deniz Göktaş neden gözaltına alındı? Detaylar...

DENİZ GÖKTAŞ GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet. Tatil amacıyla yurtdışına çıkan Deniz Göktaş, seyahatini tamamladıktan sonra İstanbul'a dönüşünde havalimanındaki pasaport kontrolü sırasında güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltı işlemi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildi. Komedyenin havalimanında yaşadığı süreç, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken gelişmeler kısa sürede gündemin üst sıralarında yer aldı.

Deniz Göktaş'ın gözaltına alınması, özellikle sosyal medya platformlarında çok sayıda paylaşımın yapılmasına neden olurken, soruşturmaya ilişkin süreç kamuoyu tarafından yakından izlenmeye devam ediyor.

DENİZ GÖKTAŞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Deniz Göktaş hakkında başlattığı soruşturmanın temel gerekçesinin "dini değerleri aşağılama" olduğu belirtildi.

Soruşturma süreci, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenen ve yalnızca dört gün içerisinde dijital platformlarda 6 milyon izlenmeye ulaşan "Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisinin ardından başladı.

Gösteri sonrasında bazı kesimler tarafından yoğun tepki gösterilen Deniz Göktaş hakkında tutuklanması yönünde çağrılar yapılırken, savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı işlemi uygulandı.

"YURTDIŞINA KAÇTI" İDDİALARINA YANIT VERMİŞTİ

Deniz Göktaş'ın gözaltına alınmasından önce tatil amacıyla yurtdışına çıkması, sosyal medyada ve çeşitli mecralarda "ülkeden kaçtı" şeklinde iddiaların ortaya atılmasına neden olmuştu.

Komedyen, gözaltı sürecinden önce yaptığı açıklamada bu iddiaları reddederek seyahatinin bir istihbarat operasyonu gibi basına servis edilmesini eleştirdi.

Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"22 Haziran'da bedelli askerlik ücretimi ödedim. Uzun yıllar ülkede olacağım."

Bu açıklamayla birlikte seyahatinin yalnızca tatil amacı taşıdığını ve kaçma gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

SORUŞTURMA SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Deniz Göktaş hakkında başlatılan soruşturmanın ardından yaşanan gözaltı süreci kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenen "Ölü Deniz" gösterisinin ardından başlayan süreçte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın "dini değerleri aşağılama" gerekçesiyle başlatıldığı belirtilirken, komedyenin İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolü sırasında gözaltına alınması gelişmeleri yeni bir aşamaya taşıdı.

Kamuoyu, soruşturmaya ilişkin resmi süreçte yaşanacak yeni gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyor.