Now TV’de yayınlanan Yeraltı dizisinin başrol oyuncuları Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş hakkında ortaya atılan yeni iddia, magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Peki, Deniz Can Aktaş sevgilisi kim? Devrim Özkan Deniz Can Aktaş sevgili mi? Detaylar...

DEVRİM ÖZKAN DENİZ CAN AKTAŞ SEVGİLİ Mİ?

Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş’ın sevgili olup olmadığı sorusu, son günlerde en çok merak edilen başlıklardan biri haline geldi. Özellikle Los Angeles’ta el ele görüldükleri yönündeki iddia, bu soruyu yeniden gündeme taşıdı.

Ancak mevcut durumda ikilinin ilişkisine dair doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Ne Devrim Özkan ne de Deniz Can Aktaş cephesinden herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle ortaya atılan iddialar resmi bir bilgi değil, sosyal medya kaynaklı söylenti niteliği taşıyor.

İddialara göre oyuncuların sezon finalinin ardından Los Angeles’ta birlikte vakit geçirdiği ve burada el ele görüntülendiği öne sürüldü. Bu söylenti kısa sürede sosyal medyada yayılırken, farklı platformlarda çok sayıda paylaşım yapıldı.

Ancak söz konusu görüntülere dair doğrulanmış bir kaynak bulunmaması, iddiaların kesinlik kazanmadığını ortaya koyuyor. Şu aşamada konu tamamen iddia düzeyinde değerlendiriliyor.

YERALTI'NIN CEYLAN'I VE HAYDAR ALİ'Sİ SEVGİLİ Mİ?

Dizide Ceylan ve Haydar Ali karakterlerine hayat veren Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş, ekran uyumlarıyla izleyicilerin dikkatini çekiyor. Bu uyum, sosyal medyada “Yeraltı’nın Ceylan’ı ve Haydar Ali’si sevgili mi?” sorusunun sıkça sorulmasına neden oldu.

Ancak bu konuda da herhangi bir doğrulama bulunmuyor. Oyuncuların özel hayatlarına dair ortaya atılan iddialar, resmi açıklamalarla desteklenmediği için yalnızca magazin söylentisi olarak kalıyor.