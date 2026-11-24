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Deniz Çakır, Erdal Bozkuş ve Cem Karcı neden gözaltına alındı soruları, operasyonun duyulmasının ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Üç isim, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdiği uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Her bir isim hakkındaki somut iddialara ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

DENİZ ÇAKIR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Oyuncu Deniz Çakır, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ünlülere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Çakır'ın soruşturmada hangi iddia kapsamında gözaltına alındığına dair resmi bir açıklama paylaşılmadı. Oyuncunun ifadesinin alınmasının ardından hukuki durumunun netleşmesi bekleniyor.

ERDAL BOZKUŞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Erdal Bozkuş da aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Bozkuş hakkındaki iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gözaltı işlemlerinin ardından ifadesinin alınması bekleniyor.

CEM KARCI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Cem Karcı, ünlülere yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan bir diğer isim oldu. Karcı'nın soruşturmadaki durumuna ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmadı. Hukuki sürecin, ifade işlemlerinin ardından yargı makamlarınca belirlenmesi bekleniyor.

SORUŞTURMA HANGİ SUÇLARI KAPSIYOR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmanın uyuşturucu madde ticareti, temini, kullanımı ve bulundurulması ile fuhuş suçlarını kapsadığı belirtildi. Soruşturmada şüpheli ifadeleri, tanık beyanları, dijital materyallere ilişkin bilirkişi raporları ve gizli tanık anlatımları değerlendirildi. Gözaltına alınan isimlerin bu suçlardan hangisiyle ilişkilendirildiği ise açıklanmadı.

Gözaltı işlemi, kişilerin suçlu olduğu anlamına gelmiyor. Soruşturma sürerken masumiyet karinesi geçerliliğini koruyor.

GÖZALTINA ALINAN DİĞER İSİMLER KİMLER?

Operasyon kapsamında şu ana kadar Özcan Deniz, Deniz Çakır, Erdal Bozkuş ve Cem Karcı'nın gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltı kararı verilen 35 şüphelinin diğerlerinin kimlikleri ise henüz açıklanmadı. Operasyonun ve gözaltı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.