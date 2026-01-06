Haberler

Deniz Baysal diziden ayrılıyor mu (Taşacak Bu Deniz)?

Deniz Baysal diziden ayrılıyor mu (Taşacak Bu Deniz)?
Güncelleme:
Ünlü oyuncu Deniz Baysal'ın rol aldığı diziden ayrılıp ayrılmayacağına dair spekülasyonlar gündemde. Baysal'ın ayrılık kararı alıp almadığı konusunda açıklama bekleniyor. Deniz Baysal diziden ayrılıyor mu (Taşacak Bu Deniz)?

DENİZ BAYSAL DİZİDEN AYRILIYOR MU

TAŞACAK BU DENİZ ESME FURTUNA KİMDİR?

Esme Çavuş, tam bir Karadeniz kadını. Bir an dalgalanır bir an durulur.

Acının üzerinde yürümeyi öğrenmiş biri.

DENİZ BAYSAL KİMDİR?

Deniz Baysal (d. 5 Nisan 1991), Türk oyuncu. 2009 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde Dış Ticaret bölümüne başladı. 10 yaşından itibaren İzmir Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı. 10 yıl boyunca tiyatro oyuncusu olarak çalıştı ve tiyatro öğretmeninin teşviki ve desteğiyle oyunculuğa başladı.

