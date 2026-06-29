Deniz Bayramoğlu neden yok, Deniz Bayramoğlu Kanal D'den ayrıldı mı, istifa mı etti, Deniz Bayramoğlu hangi kanala geçti?

Kanal D ekranlarının tanınan haber sunucularından Deniz Bayramoğlu’nun hangi kanala geçtiği ya da görev değişikliği yapıp yapmadığı izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Televizyon dünyasında yaşanan gelişmeler sonrası Bayramoğlu’nun ekranlara ara vermesi, “ayrıldı mı, istifa mı etti?” sorularını da beraberinde getirdi.

DENİZ BAYRAMOĞLU KANAL D’DEN AYRILDI MI?

Kanal D Ana Haber bültenini 11 Mayıs 2020’den bu yana sunan gazeteci Deniz Bayramoğlu’nun görevine son verildiği iddiaları gündeme geldi. Demirören Medya bünyesindeki Kanal D’de yaşanan bu gelişme sonrası, kanalın resmi X hesabından yapılan paylaşımda ana haber bültenini artık Aytaç Can’ın sunacağı duyuruldu.

KANAL D’DEN RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Konuya ilişkin Kanal D tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, değişikliğin ana haber yayınına kısa süre kala duyurulması dikkat çekti. Saat 17:07’de yapılan paylaşımda, 19:00 ana haber bülteninin yeni sunucusunun Aytaç Can olduğu belirtildi.

DENİZ BAYRAMOĞLU KİMDİR?

Deniz Bayramoğlu, 1975 yılında Malatya’da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’ndeki eğitimini yarıda bırakarak gazetecilik kariyerine adım atan Bayramoğlu, 1999 yılından itibaren çeşitli gazetelerde muhabir ve editör olarak görev yaptı.

TELEVİZYON KARİYERİ VE CNN TÜRK DÖNEMİ

CNN Türk ekranlarında televizyonculuğa başlayan Deniz Bayramoğlu, burada borsa yorumculuğu ve program sunuculuğu yaptı. “İş Yemeği”, “12-14 Güncel” ve “Parametre” gibi programlarla ekranlarda yer alan Bayramoğlu, uzun yıllar haber ve ekonomi alanında izleyici karşısına çıktı.

DENİZ BAYRAMOĞLU’NUN ÖZEL HAYATI

Gazetecilik kariyerinin yanı sıra üniversite eğitimini de tamamlayan Deniz Bayramoğlu, Çevre Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner ile evli olan Bayramoğlu, son olarak Kanal D Ana Haber Bülteni’nin sunuculuğunu üstleniyordu.