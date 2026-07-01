Türk televizyon haberciliğinin tanınan isimlerinden biri olan Deniz Bayramoğlu, uzun yıllara yayılan gazetecilik kariyeri boyunca hem yazılı basında hem de televizyon ekranlarında önemli görevler üstlendi. Muhabirlikten editörlüğe, program sunuculuğundan ana haber bülteni sunuculuğuna kadar farklı alanlarda görev alan Bayramoğlu, meslek hayatı boyunca birçok medya kuruluşunda çalıştı. Peki, Deniz Bayramoğlu kimdir, eşi kim? Deniz Bayramoğlu kaç yaşında, nereli? Detaylar...

DENİZ BAYRAMOĞLU KİMDİR?

Üniversite eğitimine İstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nde başladı. Ancak gazeteciliğe yönelme kararı almasının ardından eğitimine ara verdi ve medya sektöründe çalışmaya başladı.

Gazetecilik kariyerine 1999 yılında adım atan Bayramoğlu, meslek yaşamının ilk yıllarında Yeni Binyıl, Demokrasi, Sabah ve Yeni Yüzyıl gazetelerinde muhabir ve editör olarak görev yaptı. Yazılı basında edindiği deneyimin ardından televizyon haberciliğine geçiş yaptı.

CNN Türk bünyesinde görev almaya başlayan Deniz Bayramoğlu, televizyon kariyerine ilk olarak borsa yorumculuğu yaparak başladı. Daha sonra "İş Yemeği" isimli programın hazırlık ve sunuculuğunu üstlendi.

Televizyon ekranlarındaki kariyerinde daha sonra Pelin Çift ve Alp Özgen ile birlikte "12-14 Güncel" programında yer aldı. 2009 yılından itibaren ise hafta içi her gün yayımlanan "Parametre" programının sunuculuğunu üstlendi.

Gazetecilik kariyerini sürdürürken eğitimini de yarıda bırakmayan Deniz Bayramoğlu, ara verdiği İstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'ndeki öğrenimine 2005 yılında yeniden başladı ve bölümden mezun oldu.

Meslek yaşamı boyunca farklı yayın organlarında görev yapan Deniz Bayramoğlu, son olarak Kanal D Ana Haber Bülteni'nin sunuculuğunu yaptı.

DENİZ BAYRAMOĞLU KAÇ YAŞINDA

Deniz Bayramoğlu, 1975 yılında doğdu.

DENİZ BAYRAMOĞLU NERELİ?

Deniz Bayramoğlu, Malatya doğumludur.

Gazetecilik kariyerine başlamasının ardından uzun yıllar boyunca ulusal basın ve televizyon kanallarında görev yapan Bayramoğlu, meslek yaşamını Türkiye'nin önde gelen medya kuruluşlarında sürdürdü.

DENİZ BAYRAMOĞLU'NUN EŞİ KİM?

Deniz Bayramoğlu, Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner ile evlidir.

GAZETECİLİK KARİYERİ

Deniz Bayramoğlu'nun meslek hayatında görev aldığı kurum ve programlar şu şekilde sıralanmaktadır:

Yeni Binyıl Gazetesi

Demokrasi Gazetesi

Sabah Gazetesi

Yeni Yüzyıl Gazetesi

CNN Türk

"İş Yemeği" programı

"12-14 Güncel" programı

"Parametre" programı

Kanal D Ana Haber Bülteni

Meslek hayatı boyunca muhabirlik, editörlük, program hazırlığı, program sunuculuğu ve ana haber sunuculuğu gibi farklı görevlerde bulundu.

EĞİTİM HAYATI

Deniz Bayramoğlu, üniversite eğitimine İstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nde başladı.

Gazetecilik kariyerine odaklanması nedeniyle eğitimine ara veren Bayramoğlu, 2005 yılında üniversiteye geri dönerek öğrenimini tamamladı ve Çevre Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Hem gazetecilik kariyerini sürdürmesi hem de eğitimini tamamlaması, meslek yaşamındaki önemli dönüm noktaları arasında yer aldı.