Türkiye siyasetinde son dönemin en çok tartışılan başlıklarından biri, Dem Parti'nin olası isim değişikliği iddiaları oldu. Uzun süredir kulislerde konuşulan ancak parti yönetimi tarafından daha önce yalanlanan bu iddialar, son açıklamalarla birlikte yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Peki, Dem Parti'nin ismi mi değişiyor? Dem Parti'nin yeni adı ne olacak? Detaylar...

DEM PARTİ'NİN İSMİ Mİ DEĞİŞİYOR?

Uzun süredir gündemde olan ancak parti yönetimi tarafından daha önce yalanlanan isim değişikliği tartışmalarına ilişkin konuşan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Bu yıl kongre yapmak zorundayız" dedi ve kongre sürecinde isim değişikliğinin gündeme gelebileceğini belirtti.

Bu açıklama, daha önce kesin bir dille reddedilen isim değişikliği iddialarının yeniden değerlendirme sürecine girebileceği şeklinde yorumlandı. Parti kaynakları, kongrelerin siyasi partiler açısından program, tüzük ve strateji güncellemeleri için önemli bir zemin oluşturduğunu hatırlatırken; isim değişikliği ihtimalinin de bu kapsamda ele alınabileceği ifade ediliyor.

Temelli ayrıca DEM Parti isminin, geçmişte yaşanan parti kapatma süreci ve seçim stratejileri doğrultusunda ortaya çıktığını hatırlattı. Bu ifade, mevcut ismin konjonktürel ve stratejik bir arka planı olduğuna işaret ediyor.

İLKE TV'DE DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

İsim değişikliği tartışmaları, Temelli'nin İlke TV'de yaptığı açıklamayla yeni bir boyut kazandı.

"Adı değişebilir zaten. Demokratik Cumhuriyet Partisi olabilir, Demokratik Halk Partisi olabilir. Birçok şey olabilir" ifadelerini kullanan Temelli, olasılıkları açık şekilde dile getirdi ancak kesinleşmiş bir karar olduğunu belirtmedi.

DEM PARTİ'NİN YENİ ADI NE OLACAK?

Kamuoyunda en çok merak edilen soru ise partinin yeni adının ne olacağı. Temelli'nin açıklamasında özellikle iki isim öne çıktı:

Demokratik Cumhuriyet Partisi

Demokratik Halk Partisi

Ancak Temelli, bu isimlerin kesinleşmiş bir karar değil, olasılık dahilinde değerlendirilebilecek seçenekler olduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

DEM Parti'nin adının, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın da istediği şekilde "Demokratik Cumhuriyet Partisi" olacağı ve çatı kurumlar olarak kurulan yapıların yeni partiyle birlikte kapatılacağı iddia edilmişti. Ancak DEM Parti, söz konusu iddiaları yaptığı resmi açıklamayla yalanlamıştı.

Bu noktada parti yönetiminin daha önce yaptığı yalanlama ile Temelli'nin son açıklamaları arasındaki fark dikkat çekiyor. Önceki süreçte iddialar kesin bir dille reddedilirken, son açıklamada isim değişikliğinin kongrede gündeme gelebileceği ifade ediliyor.