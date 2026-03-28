Show TV’nin yeni sezonda dikkat çeken yapımlarından biri olan Delikanlı, yalnızca oyuncu kadrosu ve dramatik kurgusuyla değil, aynı zamanda seçilen çekim mekânlarıyla da izleyicinin ilgisini üzerine çekiyor. İlk fragmanın yayınlanmasının ardından özellikle dizinin geçtiği yerler merak konusu oldu. Peki, Delikanlı dizisi nerede çekiliyor? Delikanlı dizisi hangi semtlerde çekiliyor? Detaylar...

DELİKANLI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Delikanlı dizisinin çekimleri büyük ölçüde İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Yapım ekibi, hikâyenin dramatik tonunu desteklemek amacıyla şehrin hem tarihi hem de modern dokusunu yansıtan bölgeleri tercih ediyor.

Özellikle dizinin merkezinde yer alan mahalle hayatı için İstanbul’un köklü geçmişe sahip semtleri öne çıkıyor. Bu tercihler, ana karakter Yusuf’un büyüdüğü çevreyi izleyiciye daha inandırıcı bir şekilde aktarmayı hedefliyor. Nostaljik sokaklar, taş yapılar ve eski mahalle kültürünü yaşatan alanlar, dizinin ruhunu şekillendiren temel unsurlar arasında yer alıyor.

Bununla birlikte yalnızca geçmişi yansıtan mekânlarla sınırlı kalınmıyor. Hikâyenin farklı katmanlarını göstermek adına modern şehir silueti de önemli bir rol üstleniyor. Böylece İstanbul, dizide adeta başlı başına bir karakter gibi konumlandırılıyor.

DELİKANLI DİZİSİ HANGİ SEMTLERDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimlerinde kullanılan semtler, sahnelerin duygusal tonuna ve anlatının gerekliliklerine göre özenle seçilmiş durumda. Özellikle mahalle sahneleri için Avrupa Yakası’nın tarihi bölgeleri ön plana çıkıyor.

Fragmanda dikkat çeken dar sokaklar, cumbalı evler ve taş kaldırımların büyük bölümünün Balat ve Fener çevresinde çekildiği biliniyor. Bu bölgeler, renkli mimarisi ve tarihi dokusuyla dizinin dramatik atmosferine güçlü bir katkı sağlıyor. Aynı zamanda Hasköy ve Ayvansaray hattı da mahalle yaşamını yansıtan sahneler için aktif olarak kullanılıyor. Mahalle kahvesi, bakkal ve aile evi gibi sahnelerin bu bölgelerde çekilmesi, hikâyeye doğal ve samimi bir hava katıyor.

Dizinin yeraltı dünyasını konu alan sahnelerinde ise daha sert ve modern bir şehir estetiği tercih ediliyor. Beyoğlu ve Karaköy çevresindeki eski hanlar, depo alanları ve restore edilmiş endüstriyel yapılar bu sahneler için ana çekim noktaları arasında yer alıyor. Özellikle gece çekimlerinde Galata ve çevresi, görsel atmosfer açısından dikkat çekici bir rol oynuyor.

Öte yandan iş dünyası ve güç ilişkilerinin işlendiği sahneler için Maslak ve Levent bölgeleri tercih edilmiş durumda. Yüksek katlı plazalar, modern ofisler ve lüks iç mekânlar, dizinin bu yönünü destekleyen önemli unsurlar olarak öne çıkıyor.

Aile ilişkilerinin ve duygusal anların işlendiği sahnelerde ise daha sakin ve huzurlu semtler tercih ediliyor. Üsküdar ve Kuzguncuk, özellikle ev içi sahneler ve karakterlerin iç dünyasını yansıtan sekanslar için kullanılıyor. Boğaz manzaralı çekimler, dizinin duygusal yoğunluğunu artıran görsel detaylar arasında yer alıyor.