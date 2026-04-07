Deha Bilimlier'in konseri iptal mi edildi, konser olacak mı? Deha Bilimlier Bostancı Gösteri Merkezi konserine çıkacak mı?

Deha Bilimlier’in Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştireceği konser, hayranların gündeminde. Konserin planlandığı gibi yapılacağı mı yoksa bir değişiklik olup olmadığı mı merak konusu oldu. Peki, Deha Bilimlier'in konseri iptal mi edildi, konser olacak mı? Deha Bilimlier Bostancı Gösteri Merkezi konserine çıkacak mı?

Deha Bilimlier’in hayranları, Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki konserin planlandığı gibi gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini merak ediyor. Sosyal medyada ve forumlarda gündem olan konu, konserin iptal edilip edilmediği veya tarihte bir değişiklik olup olmadığı sorularını gündeme taşıyor. Hayranlar, ünlü sanatçının sahneye çıkıp çıkmayacağını merakla araştırıyor. Detaylar haberin devamında…

DEHA BİLİMLİER GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet, Deha Bilimlier, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yapılan yeni dalga operasyonda gözaltına alındı. İstanbul’da düzenlenen operasyonda Bilimlier’in yanı sıra birçok tanınmış isim de işlem gördü.

DEHA BİLİMLİER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bilimlier, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin Etmek” suçlarından şüpheli konumunda gözaltına alındı.

BAŞKA HANGİ ÜNLÜLER GÖZALTINA ALINDI?

Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer ünlüler arasında Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Z.Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan yer aldı.

DEHA BİLİMLİER KİMDİR?

Deha Bilimlier, 4 Haziran 1983 tarihinde İzmir’de doğmuş bir Türk şarkıcı ve müzisyendir. Pop ve fantezi müzik tarzındaki eserleriyle tanınmaktadır.

DEHA BİLİMLİER KAÇ YAŞINDA?

Deha Bilimlier 43 yaşındadır.

DEHA BİLİMLİER NERELİ?

Deha Bilimlier İzmir doğumludur.

DEHA BİLİMLİER’İN KARİYERİ

Müzik eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda tamamlayan Bilimlier, kariyerine 2004 yılında “Akademi Türkiye” yarışmasıyla başladı. Popüler şarkıları ve albümleri arasında “Mutasyon” (2013), “Kalben” (2016) ve “Babamın Şarkıları” yer alıyor. Evli ve üç çocuk babası olan sanatçı, uzun yıllardır Türkiye’nin

Trump'ın 'İran medeniyeti bu gece yok olacak' tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Trump'ın "Yok olacaklar" tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama
Trump 'İran bu gece yok olacak' dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi

Trump "Yok olacaklar" dedi, İran'dan aynı sertlikte yanıt geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum

Kalleş saldırıya ilk yorum

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma

Haberler.com
500

Messi’nin yakın korumasından antrenman şov

Kim olduğunu tahmin edemezsiniz!

Kadın öğretmenin videosunu izleyenler Bakan Tekin'i etiketledi

Videoyu izleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor

Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı

Engelli maaşı için başvuru yapınca hayatının şokunu yaşadı
Ünlü isimden bomba itiraflar: Garsondum, temizlikçiydim şimdi patronum

Ünlü isimden yıllar sonra gelen bomba itiraflar

Messi’nin yakın korumasından antrenman şov

Kim olduğunu tahmin edemezsiniz!

Şampiyonlar Ligi'nde bu gece ortalık yanacak! Arda Güler için son karar çıktı

Devler Ligi'nde bu gece ortalık yanacak! Arda için son karar çıktı
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu

Teröristlerin kimlikleri belli oldu! İşte 3 hainin isimleri