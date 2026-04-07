Deha Bilimlier gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? SON DAKİKA! Deha Bilimlier kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ünlü isimleri hedef alan uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Deha Bilimlier’in adı operasyon kapsamında öne çıkarken, gözaltı iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Deha Bilimlier gözaltına mı alındı, soruşturmanın ayrıntıları neler ve hangi ünlüler olayın merkezinde? Merak edilen tüm detaylar gündeme damga vuruyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

DEHA BİLİMLİER GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet, Deha Bilimlier ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen yeni dalga operasyonda gözaltına alındı. İstanbul’daki operasyon kapsamında Bilimlier ile birlikte birçok tanınmış isim de işlem gördü.

DEHA BİLİMLİER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Deha Bilimlier, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin Etmek” suçlarından şüpheli olarak gözaltına alındı.

BAŞKA HANGİ ÜNLÜLER GÖZALTINA ALINDI?

Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer ünlüler şunlar:

Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Z.Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan.

DEHA BİLİMLİER KİMDİR?

Deha Bilimlier, 4 Haziran 1983 tarihinde İzmir’de doğmuş bir Türk şarkıcı ve müzisyendir. Pop ve fantezi müzik tarzındaki çalışmalarıyla tanınmaktadır.

DEHA BİLİMLİER KAÇ YAŞINDA?

Deha Bilimlier 43 yaşındadır.

DEHA BİLİMLİER NERELİ?

Deha Bilimlier İzmir doğumludur.

DEHA BİLİMLİER'İN KARİYERİ

Müzik eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda tamamlayan Deha Bilimlier, kariyerine 2004 yılında “Akademi Türkiye” yarışmasıyla adım attı. Popüler şarkıları ve albümleriyle tanınan Bilimlier’in albümleri arasında “Mutasyon” (2013), “Kalben” (2016) ve “Babamın Şarkıları” yer almaktadır. Evli ve üç çocuk babası olan sanatçı, uzun yıllardır Türkiye’nin popüler müzik sahnesinde yer almaktadır.