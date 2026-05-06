Defne Samyeli kimdir? Defne Samyeli kaç yaşında, nereli?

Ekranların tanınan ismi Defne Samyeli, hem sunuculuk kariyeri hem de oyunculuk ve müzik çalışmalarıyla uzun yıllardır gündemde yer alıyor. Hayatı ve kariyerine dair detaylar merak edilirken, “Defne Samyeli kimdir, kaç yaşında, nereli?” soruları arama motorlarında öne çıkıyor. Peki, Defne Samyeli kimdir? Defne Samyeli kaç yaşında, nereli?

DEFNE SAMYELİ KİMDİR?

Defne Samyeli, Türk köşe yazarı, oyuncu, sunucu ve şarkıcıdır. 1 Temmuz 1972 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Kariyerine televizyon sunuculuğu ile başlayan Samyeli, daha sonra haber sunuculuğu, köşe yazarlığı ve oyunculuk alanlarında da başarılı çalışmalara imza atmıştır.

DEFNE SAMYELİ KAÇ YAŞINDA?

1972 doğumlu olan Defne Samyeli, 2026 yılı itibarıyla 53 yaşındadır.

DEFNE SAMYELİ NERELİ?

İstanbul doğumludur. Babası amiral, annesi ise Adana kökenli Ramazanoğulları ailesine mensuptur.

DEFNE SAMYELİ’NİN KARİYERİ

Defne Samyeli, 1991 yılında güzellik yarışmasında üçüncü olarak dikkat çekmiş ve ardından televizyon kariyerine başlamıştır. 1999-2002 yılları arasında Kanal D Ana Haber’de haber sunuculuğu yapmış ve bu dönemde uluslararası ödüller kazanmıştır.

Sonraki yıllarda köşe yazarlığı yapmış, çeşitli televizyon programlarında sunuculuk görevinde bulunmuştur. Oyunculuk kariyerinde ise Kurtlar Vadisi Pusu, İstanbullu Gelin, Sol Yanım ve Aldatmak gibi dizilerde rol almıştır. Ayrıca müzik kariyerinde de single çalışmalar yayımlamıştır.

Sahra Arslan
