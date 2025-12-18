Haberler

Danla Biliç gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Danla Biliç kimdir, kaç yaşında, nereli?

Danla Biliç gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Danla Biliç kimdir, kaç yaşında, nereli?
Danla Bilic'in adı bugün sosyal medyada ve son dakika gündeminde öne çıktı. Ünlü fenomenin durumu kısa sürede gündem oldu ve hayranları şaşkınlık içinde. Peki, Danla Biliç gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Danla Biliç kimdir, kaç yaşında, nereli?

Danla Bilic'in adı bu sabah dikkat çekici bir gelişmeyle gündeme geldi. Sosyal medyada hızla yayılan haberler, takipçilerini merakta bıraktı. Peki, Danla Bilic'in başına ne geldi? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

DANLA BİLİC GÖZALTINA MI ALINDI?

18 Aralık 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Danla Bilic'in de aralarında bulunduğu ünlü isimlerin gözaltına alındığı belirtilmiştir. Resmî yetkililerden veya mahkemeden gelen detaylı açıklama henüz paylaşılmamıştır.

DANLA BİLİC NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Açıklamaya göre soruşturma uyuşturucu ile ilgilidir. Ancak Danla Bilic'in bu soruşturma kapsamındaki durumu veya suçlamalarına dair net bilgi henüz açıklanmamıştır.

Danla Biliç gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Danla Biliç kimdir, kaç yaşında, nereli?

DANLA BİLİC KİMDİR?

Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya'da doğmuş, sosyal medya fenomeni ve makyaj uzmanıdır. Gerçek adı Neslihan Damla Akdemir'dir. Twitter paylaşımlarıyla tanınmış, YouTube'daki makyaj videolarıyla büyük bir takipçi kitlesi kazanmıştır. Kendi makyaj markasını da kurmuştur.

DANLA BİLİC KAÇ YAŞINDA?

5 Ekim 1994 doğumlu olduğuna göre, 18 Aralık 2025 itibarıyla 31 yaşındadır.

Danla Biliç gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Danla Biliç kimdir, kaç yaşında, nereli?

DANLA BİLİC NERELİ?

Kütahya doğumludur.

DANLA BİLİC'İN KARİYERİ

  • Sosyal medyada paylaşımlarıyla popüler oldu.
  • YouTube'da makyaj videolarıyla dikkat çekti; üslubu sıkça konuşuldu.
  • Kendi makyaj markasını kurdu.
  • Üniversite eğitimi için Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazandı fakat üniversiteyi bırakma kararı aldı.
  • Sosyal medyada kullandığı "Bilic" soyadını, Beşiktaşlı eski teknik direktör Slaven Biliç'ten aldığını açıklamıştır.
