Daha İyi Bir Yarın filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Daha İyi Bir Yarın filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Daha İyi Bir Yarın filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Daha İyi Bir Yarın filmini izleyecek olanların merak ettiği Daha İyi Bir Yarın konusu nedir, Daha İyi Bir Yarın oyuncuları kimler ve Daha İyi Bir Yarın özeti gibi konuları inceliyoruz.

DAHA İYİ BİR YARIN FİLMİNİN KONUSU NE?

İzmir ve Ege, Fransa'da birlikte sakin bir yaşam sürmektedir. Ancak İzmir'e gelen beklenmedik bir telefon, ikilinin hayatını tamamen değiştirir. Telefonda konuşan kişi, kısa süre önce hayatını kaybetmiş olan annesi olduğunu iddia eder. Bu gizemli telefon görüşmesi, İzmir'i geçmişiyle yüzleşmeye ve yıllardır saklı kalan gerçeklerin peşine düşmeye zorlar. Film, aile ilişkileri, kayıp, özlem ve umut ekseninde ilerleyen duygu yüklü bir hikâye sunuyor.

DAHA İYİ BİR YARIN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimlerinin büyük bölümünün Fransa ve Türkiye'de, hikâyenin geçtiği mekanlara uygun farklı lokasyonlarda gerçekleştirildiği bilinmektedir. Yapımda hem Avrupa atmosferini hem de Türkiye'deki sahneleri yansıtan mekanlara yer verilmiştir. Ancak yapımcı ekip tarafından çekim yapılan şehir ve ilçelere ilişkin ayrıntılı resmi bir açıklama paylaşılmamıştır.

DAHA İYİ BİR YARIN FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Daha İyi Bir Yarın filminin çekimleri, vizyon öncesindeki hazırlık sürecinin ardından tamamlanmıştır. Yapım ekibi tarafından çekim takvimine ilişkin net tarihler açıklanmasa da film, post prodüksiyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından izleyiciyle buluşmuştur.

DAHA İYİ BİR YARIN FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Yapımın künyesinde yönetmen ve teknik ekip bilgileri paylaşılmış olsa da oyuncu kadrosuna ilişkin resmi ve kapsamlı liste kamuoyuna duyurulmamıştır. Oyuncu kadrosuna dair resmi bilgiler açıklandıkça güncellenecektir.

DAHA İYİ BİR YARIN FİLMİNİN KÜNYESİ

• Tür: Dram, Gençlik

• Yapımcı: Böcek Films Entertainment, MGX Film, Plaza Yapım

• Senaryo: Fulya Özcan

• Yönetmen: Deniz Enyüksek

Duygusal anlatımı ve gizemli olay örgüsüyle dikkat çeken Daha İyi Bir Yarın, geçmişin izlerini bugüne taşıyan hikâyesiyle dram filmi seven izleyicilere farklı bir seyir deneyimi sunuyor. Film, aile bağlarının gücünü ve umudun insan hayatındaki yerini etkileyici bir dille ekrana taşıyor.