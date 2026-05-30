Daha 17 Şebnem kimdir, Daha 17 dizisinde Şebnem’i canlandıran Nesrin Cavadzade kimdir?

Daha 17 dizisinde Şebnem karakteri, hikâyenin en dikkat çeken ve güçlü kadın karakterlerinden biri olarak öne çıkıyor. İzleyiciler tarafından “Daha 17 Şebnem kimdir?” sorusu sıkça araştırılırken, karakterin dizideki rolü ve olay örgüsüne etkisi merak konusu olmaya devam ediyor.

Daha 17 dizisinde Şebnem karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade, başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. “Daha 17 dizisinde Şebnem’i canlandıran Nesrin Cavadzade kimdir?” sorusu, hem karakter hem de deneyimli oyuncunun kariyerini merak eden izleyiciler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor.

ŞEBNEM KİMDİR?

Güçlü, zarif ve kontrolcü bir kadın. Sosyal çevresinin merkezinde. Ailesini ve kurduğu düzeni korumak için her şeyi yapabilir.

NESRİN CAVADZADE KİMDİR?

Nesrin Cavadzade, 30 Temmuz 1982 tarihinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de doğmuş Türk oyuncudur. Oyunculuk eğitimini Şahika Tekand Studio Oyuncuları’nda tamamlayan Cavadzade, Türkçe’nin yanı sıra Rusça, İngilizce ve Fransızca da konuşabilmektedir. Hem sinema hem de televizyon projelerinde gösterdiği başarılı performanslarla Türkiye’nin en çok ödül alan oyuncuları arasında yer almaktadır.

EĞİTİMİ VE OYUNCULUĞA BAŞLANGICI

Nesrin Cavadzade, üniversite sonrası oyunculuk kariyerine “Yersiz Yurtsuz” adlı dizi ile adım atmıştır. Bu yapımda başrol oynayan oyuncu, kısa sürede dikkat çekmiş ve televizyon dünyasında tanınan bir isim haline gelmiştir. Ardından sinema projelerine yönelerek kariyerini farklı alanlarda geliştirmiştir.

SİNEMA KARİYERİ VE ÖDÜLLERİ

Cavadzade, “Dilber’in Sekiz Günü” ve “Acı” filmlerindeki performanslarıyla Erzurum, Bursa ve Ankara Film Festivalleri’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödüllerine layık görülmüştür. Bu başarılar, onun sinema dünyasında güçlü bir çıkış yapmasını sağlamıştır.

2011 yılında rol aldığı “Güzel Günler Göreceğiz” ve “Yangın Var” filmleriyle kariyerinde önemli bir yükseliş yaşayan oyuncu, Antalya Film Festivali, Ankara Film Festivali ve Sadri Alışık Ödülleri gibi prestijli organizasyonlardan birçok ödül kazanmıştır.

TELEVİZYON PROJELERİ VE POPÜLERLİĞİ

Nesrin Cavadzade, “Samanyolu”, “Al Yazmalım”, “Ağır Roman Yeni Dünya” ve “Küçük Ağa” gibi dizilerde rol alarak televizyon kariyerini güçlendirmiştir. Ayrıca “Bizim Hikaye”, “Fi” ve “Yasak Elma” gibi projelerdeki performanslarıyla geniş kitlelere ulaşmıştır.

SİNEMA VE DİZİLERDEKİ BAŞARISI

Başarılı oyuncu, “Kuzu”, “Annemin Şarkısı” ve “Son Mektup” gibi sinema filmlerinde de önemli roller üstlenmiştir. Özellikle “Kuzu” filmindeki performansıyla 51. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazanarak kariyerinde büyük bir başarıya imza atmıştır.

NESRİN CAVADZADE’NİN OYNADIĞI YAPIMLAR

Nesrin Cavadzade, kariyeri boyunca çok sayıda film ve dizide yer almıştır. “Yersiz Yurtsuz” ile başlayan oyunculuk yolculuğu, “Dilber’in Sekiz Günü”, “Yangın Var”, “Al Yazmalım”, “Fi”, “Bizim Hikaye” ve “Yasak Elma” gibi projelerle devam etmiş ve onu Türkiye’nin en tanınan oyuncularından biri haline getirmiştir.

Osman DEMİR
