Geniş bir izleyici kitlesine ulaşan "Daha 17 " dizisinin Manifest bölümü için geri sayım sürüyor. "Daha 17 Manifest bölümü ne zaman yayınlanacak?" sorusu sosyal medyada ve arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alırken, dizinin yeni bölüm yayın tarihi ve son gelişmeler izleyicilerin gündemindeki yerini koruyor.

DAHA 17 MANİFEST BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yaz sezonunun dikkat çeken yapımları arasında yer alan Daha 17 dizisi, her bölümüyle izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Dizinin yeni bölümü öncesinde gündeme gelen sürpriz konuk haberi ise hayranları heyecanlandırdı. Son dönemin yükselen müzik gruplarından Manifest'in diziye konuk olacağının açıklanmasıyla birlikte, "Daha 17 Manifest bölümü ne zaman yayınlanacak?" sorusu da en çok araştırılan konular arasına girdi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaştığı bilgilere göre, son dönemde çıkardığı şarkılarla büyük ilgi gören Manifest grubu, Kanal D'nin sevilen dizisi Daha 17'nin 7. bölümünde izleyici karşısına çıkacak. Daha önce dizide sık sık şarkıları kullanılan grup, bu kez oyuncu kadrosuyla birlikte ekranda yer alacak.

DAHA 17 DİZİSİ İLGİ GÖRMEYE DEVAM EDİYOR

Yaz ve gençlik dizisi olarak yayın hayatına başlayan Daha 17, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Genç oyuncu kadrosu, hikâyesi ve müzikleriyle dikkat çeken yapım, reytinglerde elde ettiği başarıyla sezonun öne çıkan dizileri arasında yer alıyor.

MANİFEST'İN KONUK OLACAĞI BÖLÜM MERAKLA BEKLENİYOR

Müzik dünyasında yükselişini sürdüren Manifest'in diziye konuk olması, hem grubun hayranlarını hem de Daha 17 izleyicilerini heyecanlandırdı. Grubun yer alacağı 7. bölümün yayın tarihiyle ilgili resmi yayın takvimi takip edilirken, yeni bölümün ekranlara gelmesi şimdiden merakla bekleniyor.