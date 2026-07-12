Daha 17 dizisi saat kaçta başlıyor? Daha 17 hangi kanalda? Manifest hangi bölümde konuk olacak?

Kanal D’nin gençlik türündeki dikkat çeken yapımlarından Daha 17, yeni bölümleriyle izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Genç karakterlerin hayat mücadelelerini, arkadaşlık ilişkilerini ve müzikle iç içe hikâyelerini ekrana taşıyan dizi, 7. bölümüyle ekran yolculuğunu sürdürecek. Peki, Daha 17 dizisi saat kaçta başlıyor? Daha 17 hangi kanalda? Detaylar...

DAHA 17 DİZİSİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Daha 17 dizisinin merakla beklenen 7. bölümü, 12 Temmuz Pazar akşamı saat 20.00’de izleyici karşısına çıkacak. Kanal D ekranlarında yayınlanacak yeni bölümde karakterlerin hikâyelerinde önemli gelişmeler yaşanırken, müzik dolu sahneler de bölümün dikkat çeken detayları arasında olacak.

Dizinin yeni bölüm fragmanıyla birlikte izleyicilerin heyecanı artarken, özellikle müzik dünyasından sürpriz bir konuk da bölüme damga vuracak. Gençlik temasını müzikle birleştiren Daha 17, 7. bölümünde hem hikâye ilerleyişi hem de özel sahneleriyle ekran başındaki izleyicilere yeni gelişmeler sunacak.

DAHA 17 HANGİ KANALDA?

Daha 17 dizisi, Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Gençlik, müzik ve dram unsurlarını bir araya getiren yapım, yeni bölümleriyle Kanal D izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.

Dizinin 7. bölümünde karakterlerin yaşadığı gelişmelerin yanı sıra müzik dünyasından önemli bir konuk da yer alacak. Kanal D’nin genç izleyici kitlesine yönelik projeleri arasında bulunan Daha 17, yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

MANIFEST BU AKŞAM DİZİDE YER ALACAK

Daha 17’nin 7. bölümünde genç müzik grubu Manifest, konuk oyuncu olarak ekrana gelecek. Daha önce “Zamansızdık” ve “Snap” şarkılarıyla dizide yer alan grup, bu kez oyunculuk performansıyla izleyici karşısına çıkacak.

Manifest üyeleri, böylece ilk kez bir televizyon dizisinde oyuncu olarak yer almış olacak. Grubun bölümdeki performansı, hem dizi takipçileri hem de Manifest hayranları tarafından merakla bekleniyor.

“TOZ PEMBE” İLK KEZ FRAGMANDA YAYINLANDI

Manifest’in yeni şarkısı “Toz Pembe”, Daha 17 dizisinin 7. bölüm fragmanında ilk kez dinleyicilerle buluştu. Fragmanda kullanılan şarkı, kısa sürede dizinin takipçileri ve grubun hayranları arasında ilgi gördü.

Yeni bölüm öncesinde yayınlanan fragman, hem dizinin hikâyesine dair ipuçları verirken hem de Manifest’in yeni müzik çalışmasını izleyicilerle buluşturdu. “Toz Pembe” şarkısının dizide nasıl kullanılacağı ve bölümde hangi sahnelere eşlik edeceği merak konusu oldu.

Daha 17’nin 7. bölümü, 12 Temmuz Pazar günü saat 20.00’de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.