DAHA 17 CANLI İZLE! (Full HD) Kanal D canlı izle! Daha 17 son bölüm nereden, nasıl izlenir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kanal D'nin sevilen gençlik dizisi Daha 17, yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Dizinin takipçileri, 15 Kasım Pazar akşamı yayınlanacak 25. bölümü canlı izlemek için yayın saati ve internetten erişim seçeneklerini araştırıyor. Peki, Daha 17 hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Kanal D canlı yayın nereden izlenir, Daha 17 son bölüm nasıl takip edilir? Detaylar haberimizde.

DAHA 17 YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Daha 17 dizisinin 25. bölümü, 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Dizinin yayın günü değişmezken yeni bölümler pazar akşamları izleyiciyle buluşuyor.

DAHA 17 HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Daha 17, Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin yeni bölümünü televizyondan takip etmek isteyenler, pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D yayınını açabilir. İnternet üzerinden izlemek isteyenler ise kanalın resmî canlı yayın sayfasını kullanabilir.

KANAL D CANLI İZLE! DAHA 17 NEREDEN İZLENİR?

Daha 17 dizisini canlı izlemek için Kanal D'nin resmî internet sitesindeki canlı yayın ekranına ulaşabilirsiniz.

KANAL D CANLI YAYIN İZLEMEL İÇİN TIKLAYINIZ!

KANAL D CANLI YAYIN İZLE

Canlı yayın erişimi sırasında kanalın yayın akışı ve internet bağlantısına bağlı olarak görüntü kalitesi değişebilir.

DAHA 17 SON BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Daha 17'nin yayınlanan bölümleri Kanal D'nin resmî internet sitesindeki dizi sayfasından takip edilebilir. Ayrıca dizinin resmî YouTube kanalında da bölüm içerikleri izleyicilerle paylaşılıyor.

15 Kasım akşamındaki yeni bölüm henüz yayınlanmadan önce dizinin son yayımlanan bölümü 24. bölüm olarak listeleniyor. 25. bölümün televizyon yayınından sonra dijital platformlardaki erişim durumu Kanal D'nin resmî sayfalarından kontrol edilebilir.

Daha 17 tüm bölümler ve son bölüm

Daha 17 resmî YouTube kanalı

DAHA 17 25. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dizinin 25. bölümünde Mehmet'in Simay'a evlilik teklif etmesi ve ikilinin yıldırım nikahıyla evlenmesi gündeme geliyor. Ailelerin bu evlilikten haberdar olmaması olayları daha da karmaşık hale getirirken Sadık, Mehmet'in Simay'ın peşinden gitmesiyle büyük bir yıkım yaşıyor. Haluk ise Mehmet'i beklemediği bir sona sürüklüyor.