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Curaçao nerede, hangi ülkeye ait? Curaçao nüfusu kaç, dini nedir?

Curaçao nerede, hangi ülkeye ait? Curaçao nüfusu kaç, dini nedir?
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Karayipler’de yer alan küçük ama dikkat çeken ada ülkesi Curaçao, özellikle uluslararası futbol maçlarıyla birlikte yeniden gündeme geliyor. Bugün Almanya ile oynanan karşılaşma nedeniyle birçok kişi “Curaçao nerede, hangi ülkeye bağlı, nüfusu ve dini nedir?” gibi soruların yanıtını araştırıyor.

Futbol gündeminde ise özellikle büyük turnuvalar ve hazırlık maçları döneminde adı daha sık duyulmaktadır. Bugün oynanan Almanya karşılaşması nedeniyle de birçok kişi Curaçao hakkında bilgi aramaktadır. Germany national football team gibi güçlü rakiplerle yapılan maçlar, ülkenin futbol görünürlüğünü artırmaktadır. Peki, Curaçao nerede, hangi ülkeye ait? Curaçao nüfusu kaç, dini nedir? Detaylar...

CURAÇAO NEREDE?

Curaçao, Karayip Denizi’nde, Güney Amerika kıtasının kuzeyinde yer alan küçük bir ada ülkesidir. Venezuela kıyılarına oldukça yakın konumdadır ve Aruba ile Bonaire adalarıyla birlikte “ABC Adaları” olarak bilinir. Tropikal iklimi, turkuaz denizi ve turizm odaklı ekonomisiyle tanınır.

CURAÇAO HANGİ ÜLKEYE AİT?

Curaçao, bağımsız bir devlet değil, Kingdom of the Netherlands’na bağlı özerk bir ülkedir.

CURAÇAO NÜFUSU KAÇ?

Curaçao nüfusu yaklaşık olarak 150.000 civarındadır. Bu sayı yıllara göre küçük değişiklikler gösterebilir.

CURAÇAO DİNİ NEDİR?

Curaçao’da din açısından oldukça çeşitlilik vardır. En yaygın din Hristiyanlıktır.

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