Cüneyt Arkın çocukları kim, Cüneyt Arkın kaç çocuğu var, Filiz Cüreklibatır, Murat Arkın, Kaan Polat Cüreklibatır kimdir?

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Cüneyt Arkın'ın mirası sadece filmleriyle değil, yetiştirdiği çocuklarıyla da yaşamaya devam ediyor. Sosyal medyada sıkça paylaşılan aile fotoğraflarının ardından pek çok kişi "Murat Arkın ve Kaan Polat Cüreklibatır kimdir, Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz ile görüşüyor mu?" başlıklarıyla konuyu gündeme taşıdı. Başarılı oyunculardan iş dünyasındaki isimlere kadar Cüreklibatır ailesinin tüm fertlerini, eğitim hayatlarından kariyer basamaklarına kadar sizler için ayrıntılı bir şekilde derledik.

CÜNEYT ARKIN'IN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın (asıl adıyla Fahrettin Cüreklibatır) iki farklı evliliğinden toplam 3 çocuğu bulunmaktadır. İşte Cüneyt Arkın'ın çocukları ve hayatlarına dair detaylar:

Cüneyt Arkın'ın bir kızı ve iki oğlu olmak üzere 3 çocuğu vardır:

• Filiz Cüreklibatır (İlk eşi Güler Mocan'dan)

• Murat Arkın (İkinci eşi Betül Cüreklibatır'dan)

• Kaan Polat Cüreklibatır (İkinci eşi Betül Cüreklibatır'dan)

FİLİZ CÜREKLİBATIR KİMDİR?

Cüneyt Arkın'ın 1964 yılında evlendiği ilk eşi, kendisi gibi doktor olan Güler Mocan'dan dünyaya gelmiştir.

• Doğum Tarihi: 1966

• Hakkında: Filiz Cüreklibatır, babasının Betül Işıl ile evlenmesinin ardından uzun yıllar boyunca babasıyla pek görüşmemiştir. Kamuoyunda ve medyada çok fazla yer almayan Filiz, babasının vefatından sonra miras davalarıyla gündeme gelmiştir.

MURAT ARKIN (MURAT CÜREKLİBATIR) KİMDİR?

Cüneyt Arkın ve Betül Işıl'ın ilk oğludur. Babasının soyadı olan "Arkın"ı sahne adı olarak kullanmaktadır.

• Doğum Tarihi: 4 Mayıs 1975

• Eğitimi ve Kariyeri: İstanbul'da Koç Üniversitesi'nde okumuş, ardından Londra'da yazılım sistemleri üzerine yüksek lisans yapmıştır. Uzun yıllar İngiltere'de yazılımcı olarak çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönmüş; Pis Yedili, Dağ 2, Börü gibi yapımlarda oyunculuk yaparak babasının izinden gitmiştir.

• Aile Hayatı: Deniz Cüreklibatır ile evlidir ve 3 çocuğu vardır.

KAAN POLAT CÜREKLİBATIR KİMDİR?

Cüneyt Arkın ve Betül Işıl çiftinin küçük oğludur.

• Doğum Tarihi: 1976

• Hakkında: Kaan Polat, abisi Murat'ın aksine oyunculuktan ziyade daha çok işletmecilik ve aile işleriyle ilgilenmektedir. Babasının vefatı öncesinde ve sonrasında aile bağlarını koruyan ve babasının hatırasını yaşatmak için çeşitli etkinliklerde yer alan isimdir. Aslı Cüreklibatır ile evlidir ve iki çocuğu vardır.