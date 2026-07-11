Cumartesi hangi diziler var? 11 Temmuz bugün TV'de dizi var mı?
Cumartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Diziler bu akşam var mı? Cumartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Diziler neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2026? Cumartesi günü dizileri!
Cumartesi akşamı hangi diziler var? Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2026? İşte Cumartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
TRT 1 YAYIN AKIŞI 11 TEMMUZ 2026
11:10 Kod Adı Kırlangıç
14:10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
15:20 Taşacak Bu Deniz
19:00 Ana Haber
20:00 Garfield 2: İki Kedinin Hikayesi
21:40 Özel Ekip 2
CUMARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Cumartesi günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:
TRT 1: -
ATV: -
Kanal D: -
Show TV: -
NOW TV: -
Star TV: -