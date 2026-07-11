Cumartesi hangi diziler var? 11 Temmuz bugün TV'de dizi var mı?

Cumartesi akşamı hangi diziler var? Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2026? İşte Cumartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

TRT 1 YAYIN AKIŞI 11 TEMMUZ 2026

11:10 Kod Adı Kırlangıç

14:10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

15:20 Taşacak Bu Deniz

19:00 Ana Haber

20:00 Garfield 2: İki Kedinin Hikayesi

21:40 Özel Ekip 2

CUMARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Cumartesi günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: -

ATV: -

Kanal D: -

Show TV: -

NOW TV: -

Star TV: -