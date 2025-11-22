Cumartesi günü hangi diziler var? 22 Kasım Gönül Dağı, Ben Leman yeni bölüm bugün var mı?
CUMARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Cumartesi günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Gönül Dağı
ATV: Gözleri KaraDeniz
Kanal D: Güller ve Günahlar
Show TV: -
NOW TV: Ben Leman
Star TV: -
TRT 1 YAYIN AKIŞI 22 KASIM
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01.50 Taşacak Bu Deniz
04.20 Yedi Numara
05.00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye