Cumartesi günü hangi diziler var? 22 Kasım Gönül Dağı, Ben Leman yeni bölüm bugün var mı?

Cumartesi akşamı hangi diziler var? Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2025? İşte Cumartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

CUMARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Cumartesi günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Gönül Dağı

ATV: Gözleri KaraDeniz

Kanal D: Güller ve Günahlar

Show TV: -

NOW TV: Ben Leman

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 22 KASIM

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01.50 Taşacak Bu Deniz

04.20 Yedi Numara

05.00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye