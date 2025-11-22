Haberler

Cumartesi günü hangi diziler var? 22 Kasım Gönül Dağı, Ben Leman yeni bölüm bugün var mı?

Güncelleme:
Cumartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Gönül Dağı, Ben Leman bu akşam var mı? Cumartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Gönül Dağı, Ben Leman neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 22 Kasım 2025 Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show Cumartesi, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2025? Cumartesi günü dizileri!

Cumartesi akşamı hangi diziler var? Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2025? İşte Cumartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

CUMARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Cumartesi günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Gönül Dağı

ATV: Gözleri KaraDeniz

Kanal D: Güller ve Günahlar

Show TV: -

NOW TV: Ben Leman

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 22 KASIM

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01.50 Taşacak Bu Deniz

04.20 Yedi Numara

05.00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Zehirlenme vakaları patladı! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu

Haberler.com
500
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Kayıp Ümit Kiraz 150 metrelik şarampolde ölü bulundu

Ünlülerin peşinde koştuğu güzellik trendi: Somon balığı spermi enjeksiyonu

G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Osimhen ve Onyekuru'nun maç sonu görüntüsü tepki çekti

Jenerik sıralaması Kızılcık Şerbeti setini karıştırdı, Doğukan Güngör rest çekti

12 çocuğuna koyduğu isimleri duyan kulaklarına inanamıyor

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Eddie Murphy'nin en büyük pişmanlıkları reddettiği filmler

Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'na destek: Çoban ateşi çoktan yakıldı

Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Kolombiya Devlet Başkanı'nın kredi kartı ekstreleri ülkeyi karıştırdı

title
