Cumartesi bu akşam hangi diziler var? 31 Ocak Gönül Dağı, Güller ve Günahlar yeni bölüm bugün var mı, ne zaman?
Cumartesi akşamı hangi diziler var? Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2026? İşte Cumartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...
CUMARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Cumartesi günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:
TRT 1: Gönül Dağı
ATV: A.B.İ.
Kanal D: Güller ve Günahlar
Show TV: -
NOW TV: -
Star TV: -
TRT 1 YAYIN AKIŞI 31 OCAK
11.15 Cennetin Çocukları
14.30 Mehmed: Fetihler Sultanı
17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
23:55 Pelin Çift İle Gündem Ötesi