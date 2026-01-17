Haberler

Cumartesi bu akşam hangi diziler var? 17 Ocak Gönül Dağı yeni bölüm bugün var mı, ne zaman?

Güncelleme:
Cumartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Gönül Dağı bu akşam var mı? Cumartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Gönül Dağı neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 17 Ocak 2026 Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2026? Cumartesi günü dizileri!

Cumartesi akşamı hangi diziler var? Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2026? İşte Cumartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

CUMARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Cumartesi günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: Gönül Dağı

ATV: -

Kanal D: Güller ve Günahlar

Show TV: -

NOW TV: -

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 17 OCAK

14:35 Mehmed: Fetihler Sultanı

17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
