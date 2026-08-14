Cuma namazı kaç rekat, Cuma namazı nasıl kılınır?

Cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar, namazın rekat sayısını ve kılınış şeklini merak ediyor. Cuma namazında önce hutbe okunuyor, ardından cemaatle iki rekat farz namazı kılınıyor. İşte Cuma namazının rekat sayısı ve adım adım kılınışı...

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Soru:

Cuma namazı kaç rek'attır?

Cevap:

Cuma namazının farzı iki rek’attır. Bunun yanında farzdan önce dört rek’at, farzdan sonra dört rek’at olmak üzere sekiz rek’at da sünneti vardır. (Kâsânî, Bedâ’i, 1/269, 285)

İmam Ebû Yûsuf’a göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selâmla dört ve bir selâmla iki rek’at olmak üzere toplam altı rek’attır. Bu görüşün Hz. Ali’den (r.a.) rivâyet edildiği nakledilmektedir. (Kâsânî, Bedâ’i, 1/285)

Cuma Namazının Aşamaları

1. İlk Sünnet (4 Rekat)

• Öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

• "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının ilk sünnetini kılmaya" diye niyet edilir.

• Normal 4 rekatlık sünnet gibi rüku ve secdeye gidilerek tamamlanır.

2. Hutbe ve Dış Ezan

• Müezzin iç ezanı (kamet benzeri) okur.

• İmam minbere çıkarak hutbe okur.

• Cemaat hutbeyi sessizce dinler. Konuşulmaz.

3. Farz (2 Rekat)

• Hutbe biterken imam minberden iner.

• Müezzin kamet getirir.

• "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının farzına, uydum imama" diye niyet edilir.

• İmam namacı sesli (cehren) kıldırır. Cemaat içinden Fatiha ve zammı sure okumaz, imamı dinler.

• İki rekat kılınıp selam verilir.

4. Son Sünnet (4 Rekat)

• Öğle namazının son sünneti gibi kılınır.

• "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetine" denir.

• 4 rekat kılınarak namaz bitirilir.

• (İsteğe bağlı olarak Zuhr-i ahir ve vaktin sünneti de kılınabilir)