Haberler

Cuma namazı kaç rekat, Cuma namazı nasıl kılınır?

Cuma namazı kaç rekat, Cuma namazı nasıl kılınır?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cuma namazının kaç rekat olduğu ve nasıl kılındığı, cuma günü camiye gitmeye hazırlanan Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Cuma namazı, öğle namazı vaktinde cemaatle kılınan ve hutbe ile başlayan önemli ibadetlerden biri olarak biliniyor. Peki, Cuma namazı kaç rekat ve Cuma namazı nasıl kılınır?

Cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar, namazın rekat sayısını ve kılınış şeklini merak ediyor. Cuma namazında önce hutbe okunuyor, ardından cemaatle iki rekat farz namazı kılınıyor. İşte Cuma namazının rekat sayısı ve adım adım kılınışı...

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Soru:

Cuma namazı kaç rek'attır?

Cevap:

Cuma namazının farzı iki rek’attır. Bunun yanında farzdan önce dört rek’at, farzdan sonra dört rek’at olmak üzere sekiz rek’at da sünneti vardır. (Kâsânî, Bedâ’i, 1/269, 285)

İmam Ebû Yûsuf’a göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selâmla dört ve bir selâmla iki rek’at olmak üzere toplam altı rek’attır. Bu görüşün Hz. Ali’den (r.a.) rivâyet edildiği nakledilmektedir. (Kâsânî, Bedâ’i, 1/285)

Cuma Namazının Aşamaları

1. İlk Sünnet (4 Rekat)

• Öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

• "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının ilk sünnetini kılmaya" diye niyet edilir.

• Normal 4 rekatlık sünnet gibi rüku ve secdeye gidilerek tamamlanır.

2. Hutbe ve Dış Ezan

• Müezzin iç ezanı (kamet benzeri) okur.

• İmam minbere çıkarak hutbe okur.

• Cemaat hutbeyi sessizce dinler. Konuşulmaz.

3. Farz (2 Rekat)

• Hutbe biterken imam minberden iner.

• Müezzin kamet getirir.

• "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının farzına, uydum imama" diye niyet edilir.

• İmam namacı sesli (cehren) kıldırır. Cemaat içinden Fatiha ve zammı sure okumaz, imamı dinler.

• İki rekat kılınıp selam verilir.

4. Son Sünnet (4 Rekat)

• Öğle namazının son sünneti gibi kılınır.

• "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetine" denir.

• 4 rekat kılınarak namaz bitirilir.

• (İsteğe bağlı olarak Zuhr-i ahir ve vaktin sünneti de kılınabilir)

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Giresun'da şiddetli yağış! Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu

Günlerdir sel felaketiyle boğuşan ilimizden bir kötü haber daha

Detaylar ortaya çıkıyor! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş bakın nasıl yakalanmış
Taciz suçlaması ile darbedilen CHP'li vekil Ahmet Baran Yazgan ihraç ediliyor

Taciz skandalına karışıp dövülen CHP'li vekil için harekete geçildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gaziantep'te mide bulandıran iddia infial yarattı: Özel gereksinimli genç kız istismar mı edildi?

Bir ilimiz mide bulandıran iddiayla ayağa kalktı!
UltrAslan dağılıyor mu! Şirin'in o sloganı kriz çıkardı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır

Attığı slogan pahalıya patladı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
İzmir'de darp edilen adam metruk evde ölüme terk edildi

İzmir'de insanlık dışı olay! Darp ettikleri adamı ölüme terk ettiler
Fred'in Fenerbahçe macerası resmen sona erdi! Yeni takımı da belli oldu

Sözleşmesi feshedildi! Fenerbahçe'de ayrılık resmileşti
Dev giyim markasından veda kararı! Yüzde 90 indirime gidildi

Dev giyim markasından veda kararı! Yüzde 90 indirime gidildi
Transfer yapmayan Galatasaray'da şok ayrılık gelişmesi

Transfer yapmayan Galatasaray'da şok ayrılık gelişmesi