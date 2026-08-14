Cuma namazı farz mı, vacip mi, sünnet mi?
Cuma namazının farz mı yoksa vacip mi olduğu, özellikle cuma günü ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanların araştırdığı konular arasında yer alıyor. İslam dininde cuma namazının hükmü, kimlere farz olduğu ve hangi şartlarda kılınması gerektiği merak ediliyor. Peki, Cuma namazı farz mı, vacip mi?
Cuma namazı, İslam dininde belirli şartları taşıyan Müslüman erkeklere farz kılınan bir ibadettir. Cuma namazının hükmü, farz olmasının şartları ve cuma namazının kaç rekât olduğu gibi detaylar, ibadetini eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
CUMA NAMAZI FARZ MI, VACİP Mİ?
Soru
Cuma namazının hükmü nedir?
Cevap
Cuma namazı âkil, bâliğ, mukîm ve mazereti olmayan erkeklere farz-ı ayındır. Farz oluşu Kitap, Sünnet ve icma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (el-Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 124 [342]; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, 3/245-246 [5577-5579]) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.