Cuma namazı farz mı, vacip mi, sünnet mi?

Cuma namazı, İslam dininde belirli şartları taşıyan Müslüman erkeklere farz kılınan bir ibadettir. Cuma namazının hükmü, farz olmasının şartları ve cuma namazının kaç rekât olduğu gibi detaylar, ibadetini eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

CUMA NAMAZI FARZ MI, VACİP Mİ?

Soru

Cuma namazının hükmü nedir?

Cevap

Cuma namazı âkil, bâliğ, mukîm ve mazereti olmayan erkeklere farz-ı ayındır. Farz oluşu Kitap, Sünnet ve icma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (el-Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 124 [342]; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, 3/245-246 [5577-5579]) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.