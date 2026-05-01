Cuma namazı farz mı, vacip mi, sünnet mi?

Cuma gününün İslam alemi için taşıdığı büyük önemle birlikte, camilere akın eden milyonlarca müslüman "Cuma namazı farz mı, vacip mi yoksa sünnet mi?" sorusunun fıkhi cevabını araştırıyor. İslam dini literatüründe namazların yükümlülük dereceleri belirli şartlara göre farklılık gösterirken, Cuma namazının hükmü hem Kur'an-ı Kerim ayetleri hem de hadis-i şerifler ışığında net bir şekilde tanımlanmıştır.

İslam'ın şartları ve temel ibadetleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, arama motorlarında "Cuma namazı kılmak farz mı, vacip mi?" başlıklarını yoğun bir şekilde sorguluyor. Haftalık toplu ibadet olan Cuma namazının, cemaatle kılınma zorunluluğu ve hutbe şartı gibi detayları, bu ibadetin diğer vakit namazlarından ayrılan yönlerini ortaya koyuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamaları ve fıkıh kaynakları doğrultusunda, Cuma namazının kime, ne zaman ve hangi şartlarda zorunlu kılındığını tüm ayrıntılarıyla sizler için derledik.

CUMA NAMAZI FARZ MI?
Cuma namazı âkil, bâliğ, mukîm ve mazereti olmayan erkeklere farz-ı ayındır. Farz oluşu Kitap, Sünnet ve icma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (el-Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 124 [342]; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, 3/245-246 [5577-5579]) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

Osman DEMİR
