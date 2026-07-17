Cuma hangi diziler var? 17 Temmuz Asırlık Gece saat kaçta başlıyor?

Cuma akşamı hangi diziler var? Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2026? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

TRT 1 YAYIN AKIŞI 17 TEMMUZ 2026

18:45 Sessiz Şahitler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Asırlık Gece

22:45 İki Destan Bir Vatan

02:00 Yüzyılın Çağrısı

CUMA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Cuma günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: Asırlık Gece (20.00)

ATV: -

Kanal D: -

Show TV: -

NOW TV: -

Star TV: Doğanın Kanunu